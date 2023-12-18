Еврокомиссия пригрозила блокировкой соцсети X

ЕК: Еврокомиссия начала расследование против соцсети X, которое грозит блокировкой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, из-за нарушения обязательств по транспарентности, нарушения обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации, а также разработки пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, были запущены официальные процедуры устранения нарушений против X, передает ТАСС.

Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг, который, в частности, регулирует контент мессенджеров и соцсетей, по нормам которого X может получить штраф в размере до 6% от прибыли, а в случае отказа исполнять требования ЕК может быть заблокирован в странах ЕС.

Ранее пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) раскритиковали очередной визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину и призвали ее уйти в отставку.