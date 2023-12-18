Грузия сообщила о тысяче пресеченных попыток обхода европейцами санкций против России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Было идентифицировано и пресечено до тысячи попыток обойти санкции, и это касается продукции из Европы, направляемой в Россию», – сообщил он.

По его словам, обо всех таких инцидентах проинформированы европейские партнеры Грузии.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, официальные лица на Западе признают эффективную систему, которая создала на этом направлении Грузия.

«Нет ни единого факта обхода Грузией санкций или использования ее территории, и так и продолжится в будущем», – сказал он.

Грузия не ввела прямые санкции против России, но участвует во всех международных рестрикциях.