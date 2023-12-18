Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке икры

Сергей Малоземов дал совет, на что обращать внимание при выборе красной икры

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, единственная проблема, которую стоит решать при выборе красной икры – это количество соли, которое может достигать 6%, то есть больше той нормы соли, которую можно получить из всех продуктов за целый день (пять граммов в сутки), передает радио Sputnik.

Малоземов добавил, что в России есть технология, позволяющая снизить количество соли в икре, в такой икре количество соли снижается до 3%.

По его словам, если человек выбирает икру не ради пользы, а ради удовольствия, можно рассмотреть и более бюджетные варианты – структурированный или имитированный продукт, то есть икру, произведенную из той же самой красной икры, только сначала она была измельчена, а потом снова сформирована в шарики. Малоземов заверил, что это не вредный продукт.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость килограмма красной икры в России в октябре снизилась до минимальных значений с начала года.