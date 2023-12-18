Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Водитель в США врезался в машину рядом с кортежем Байдена
Reuters: Неизвестный врезался в машину рядом с автоколонной Байдена
В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters.
Инцидент, как уточняется, произошел в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл. Байден и первая леди США не пострадали, передает РИА «Новости».
Во время ЧП Байден с женой выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона. По данным пресс-пула, серебристый седан врезался в автомобиль, который прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб, передает ТАСС.
Журналисты сообщили, что раздался сильный удар, Байден стоял у машины с удивленным выражением лица. Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.
Ранее полицейская машина, ехавшая впереди кортежа Байдена, попала в аварию.