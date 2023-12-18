Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Российские разведчики и артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения группировки войск «Запад» из артиллерийских установок «Мста-С» уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
В Минобороны заявили, что кадры объективного контроля с БПЛА позволили убедиться в уничтожении выявленных объектов ВСУ. Расчеты работают по целям, как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или уничтожения движущихся целей, САУ «Мста-С» выполняют боевые задачи с неподготовленных позиций, передает РИА «Новости».
Ранее подразделения Западной группировки ВС России на Купянском направлении отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.