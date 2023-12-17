Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
США предложили ограничить число украинских беженцев в стране в обмен на помощь Киеву
Власти США могут ограничить число украинских беженцев, которым разрешено находиться на американской территории в обмен на новую помощь Киеву, заявил сенатор-демократ Джо Манчин в интервью телеканалу CNN.
Манчин подтвердил, что стороны обсуждают ограничение на количество лиц, которым разрешается находиться в США по гуманитарному статусу, включая беженцев из Украины, передает РИА «Новости».
Кроме того, Манчин подтвердил, что стороны также обсуждают ужесточение требований к просителям убежища.
Напомним, к понедельнику администрация США и двухпартийная группа сенаторов рассчитывают представить параметры сделки, которая должна открыть путь для одобрения Конгрессом помощи Украине.
Напомним, Сенат США принял решение не уходить на рождественские каникулы и продолжит работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Однако Палата представителей отказалась последовать примеру сенаторов.