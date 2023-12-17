Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.0 комментариев
Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых
Путин: Определенная наивность в 2000-х присутствовала
Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Да, определенная наивность присутствовала», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, можно ли в 2000-х годах его назвать наивным человеком. «Искренне вам скажу, даже оглядываясь назад. Несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности и даже председателем правительства на начальном этапе», – уточнил он.