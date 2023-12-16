Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.9 комментариев
В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека
Два мирных жителя погибли, еще двое получили ранения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ поселка Новая Маячка в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
Отмечается, что большинство ракет сбила ПВО, а один HIMARS достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам Сальдо, раненым оказывают медицинскую помощь, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом.