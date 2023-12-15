Студентам представили трек «КиберZ» по информационной безопасности

Для российских студентов представили трек «КиберZ» по информационной безопасности

«КиберZ» – всероссийский трек для российских учащихся и студентов, которые хотят построить свою карьеру в области информационной безопасности. Кибертрек подразумевает широкую целевую аудиторию и большой круг партнеров, будет состоять из конкурсных треков (семь уровней), образовательной платформы и создания школы кибербезопасности «КиберДолина». Проект обеспечит взаимодействие государственного заказчика, бизнеса, учебных заведений и молодых специалистов на одной площадке для решения вопросов кадрового дефицита, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Результатом проекта станет преодоление кадрового дефицита в области информационной безопасности. Сегодня на рынке наблюдается дефицит специалистов в области информационной безопасности и формирование квалифицированного кадрового резерва является критически значимым и будет способствовать укреплению цифрового суверенитета страны. Вчера президент России Владимир Путин на подведении итогов года отметил, что технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Для укрепления технологического суверенитета крайне важно развитие науки и инноваций, где вопросы информационной и технологической безопасности приобретают особое значение», – сказала депутат Государственной думы, наставник команды проекта «КиберZ» Мария Василькова.

Президент ранее отмечал, что к 2024 году дефицит квалифицированных кадров в IT-сфере может достичь миллиона человек. В новых условиях растет спрос и на современно и качественно подготовленных инженеров. Повышение качества подготовки инженерных и IT-специалистов – это первоочередная задача, так как без выхода на новое качество подготовки кадров у страны не будет технологического будущего. И начинаться эта работа, по мнению президента, должна уже в школе.

Василькова отметила, что сегодня на президентской платформе АНО «Россия – страна возможностей» реализуется ряд проектов, связанных с информационными технологиями: Проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект»; Всероссийский конкурс «Начни игру». И команда всероссийского кибертрека «КиберZ» предложит рассмотреть инициативу включения трека в линейку проектов президентской платформы.

Торжественная церемония подведения итогов второго сезона проекта «Женщины: Школа наставничества» состоялась в министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. В течение всего сезона девушки реализовывали проекты по широкому кругу тем: от решения проблем эмоционального выгорания до вопросов ядерной энергетики. Самых активных и успешных участников ждут призы, стажировки в крупнейших компаниях, образовательные сертификаты и множество других бонусов.

По словам Васильковой, проект «Женщины: Школа наставничества» доказывает свою эффективность, и важно, что министерство приняло решение о продлении проекта на третий сезон.

Напомним, что 2023 год президентом России Владимиром Путиным объявлен Годом педагога и наставника.