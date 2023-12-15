Контейнеровоз у берегов Йемена загорелся после атаки с воздуха

Reuters: Контейнеровоз у берегов Йемена атаковали с воздуха

Tекст: Алексей Дегтярев

Атака произошла у Баб-эль-Мандебского пролива, в 50 морских милях к северу от порта Моха (Йемен), передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Согласно данным Ambrey, судно шло в южном направлении, в него попала ракета, один контейнер рухнул в море. Информации о пострадавших нет.

Представитель американского министерства обороны заявил, что ракету запустили с территории, которую контролируют йеменские мятежники из движения «Ансар Аллах», указывает Associated Press.

До этого источники в прессе сообщали, что в Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошел пожар. Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за удар по норвежскому судну Strinda.