Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
ВС разъяснил случаи, когда возможно сохранить самовольную перепланировку
ВС России разъяснил случаи, когда возможно сохранить самовольную перепланировку
Сохранение самовольной перепланировки квартир возможно в случаях, если это не нарушает прав других жильцов многоквартирного дома, а уполномоченный орган не выдвигает требований, указал Верховный суд России.
Отсутствие согласования с органом местного самоуправления перепланировки или переустройства не является безусловным основанием для приведения помещения в прежнее состояние, указал ВС России, передает ТАСС.
При этом при перепланировке или переустройстве не должны быть нарушены права и законные интересы граждан, или создана угроза жизни и здоровью.
Верховный суд привел в пример дело, когда собственник жилья в МКД подал иск к соседу, чтобы обязать его привести помещение в состояние до перепланировки. В качестве мотивации истец указывал то, что перепланировку провели без согласования с уполномоченным органом.
Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Кассационная инстанция отменила решение. Она указала, что, согласно Жилищному кодексу, самовольными являются переустройство или перепланировка помещения в МКД, проведенные без согласования или с нарушением согласованного проекта, и собственник обязан привести его в прежнее состояние по требованию уполномоченного органа, но уполномоченный орган такого требования не выдвигал.
Согласно материалам дела, проведенные работы отвечали строительным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности и другим требованиям. Собственник несколько раз обращался в уполномоченный орган за согласованием, но его заявления не рассматривали.
Суды не установили, что перепланировка затронула общее имущество МКД. Само по себе проведение переустройства или перепланировки без предварительного согласования с уполномоченным органом не является безусловным основанием для приведения помещения в прежний вид, если собственник представил доказательства того, что права и интересы других лиц не были нарушены, и нет угрозы жизни и здоровью граждан.
При этом ВС России со ссылкой на решение по другому спору указал, что управляющая организация, занимающаяся контролем за техническим состоянием и внутриквартирным оборудованием, может требовать допуска своих представителей в помещение, в том числе при наличии сведений о самовольной перепланировке.
Право требовать допуск в занимаемое потребителем помещение у представителей управляющей организации есть не только при наличии жалоб других жильцов, но и при профилактике и предупреждении аварийных ситуаций.