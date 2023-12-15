ВС разъяснил случаи, когда возможно сохранить самовольную перепланировку

ВС России разъяснил случаи, когда возможно сохранить самовольную перепланировку

Tекст: Алексей Дегтярев

Отсутствие согласования с органом местного самоуправления перепланировки или переустройства не является безусловным основанием для приведения помещения в прежнее состояние, указал ВС России, передает ТАСС.

При этом при перепланировке или переустройстве не должны быть нарушены права и законные интересы граждан, или создана угроза жизни и здоровью.

Верховный суд привел в пример дело, когда собственник жилья в МКД подал иск к соседу, чтобы обязать его привести помещение в состояние до перепланировки. В качестве мотивации истец указывал то, что перепланировку провели без согласования с уполномоченным органом.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция оставила решение без изменения. Кассационная инстанция отменила решение. Она указала, что, согласно Жилищному кодексу, самовольными являются переустройство или перепланировка помещения в МКД, проведенные без согласования или с нарушением согласованного проекта, и собственник обязан привести его в прежнее состояние по требованию уполномоченного органа, но уполномоченный орган такого требования не выдвигал.

Согласно материалам дела, проведенные работы отвечали строительным нормам и правилам, нормам пожарной безопасности и другим требованиям. Собственник несколько раз обращался в уполномоченный орган за согласованием, но его заявления не рассматривали.

Суды не установили, что перепланировка затронула общее имущество МКД. Само по себе проведение переустройства или перепланировки без предварительного согласования с уполномоченным органом не является безусловным основанием для приведения помещения в прежний вид, если собственник представил доказательства того, что права и интересы других лиц не были нарушены, и нет угрозы жизни и здоровью граждан.

При этом ВС России со ссылкой на решение по другому спору указал, что управляющая организация, занимающаяся контролем за техническим состоянием и внутриквартирным оборудованием, может требовать допуска своих представителей в помещение, в том числе при наличии сведений о самовольной перепланировке.

Право требовать допуск в занимаемое потребителем помещение у представителей управляющей организации есть не только при наличии жалоб других жильцов, но и при профилактике и предупреждении аварийных ситуаций.