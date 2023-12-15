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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    15 декабря 2023, 08:26

    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

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    14 декабря 2023, 11:50
    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

    Капитан Дандыкин: Российские морские дроны смогут уничтожать корабли, беспилотники и портовую инфраструктуру противника

    Эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО
    @ kmz1.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Безэкипажные катера (БЭК) позволят российскому флоту решить ряд важных задач. В частности, станет легче поражать комплекс целей противника и выполнять разведывательные функции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.

    «Морские дроны могут поражать различные цели. В первую очередь это удары по кораблям и портовой инфраструктуре противника. Характеристики нового БЭК этому способствуют. У него высокая скорость, а также большая дальность хода, которая позволяет дотягиваться до территорий, подконтрольных Зеленскому. Кроме того, катер несет большой заряд взрывчатки», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», – поясняет он.

    «Безэкипажные катера – это важная составляющая спецоперации. Опытная партия, которая сейчас готовится к выпуску, будет испытана на фронте. Когда же все выявленные недостатки будут устранены, их БЭК можно будет запускать в серийное производство. Производство воздушных беспилотников у нас уже налажено, так что настало время морских», – резюмировал Дандыкин.

    Ранее стало известно, что в зону спецоперации был отправлен первый российский безэкипажный катер для Министерства обороны России. Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко подтвердил, что до конца этого года должны построить десять таких машин, которые также пройдут испытания.

    Рабочее название беспилотного катера «ББКН «Одуванчик» – «Быстроходный безэкипажный катер-носитель». Он будет иметь скорость до 80 километров в час, запас хода – 200 км, в качестве полезной нагрузки весом до 600 кг можно использовать тротил, спецгрузы, средства сопровождения и разведки. БЭК используют как платформу для воздушного беспилотника и как антидрон.

    Напомним, в начале ноября управляющий директор холдинга KMZ Михаил Даниленко сообщил, что министерство обороны получит первые морские дроны до конца 2023 года.

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    14 декабря 2023, 09:41
    Украинский пленный сдался россиянам по совету служащего в ВС брата

    Минобороны: Украинский военный сдался в плен по совету служащего в ВС России брата с целью вступить в ряды Российской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военнопленный Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата – российского военнослужащего и участника спецоперации, следует из сообщения Минобороны.

    По информации ведомства, боец ВСУ узнал у командования, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен, после чего мужчина и его сослуживцы вышли на частоту 149.200 «Волга», чтобы сообщить о намерении сдаться, затем покинули позиции и сдались в плен, передает ТАСС.

    Как указали в российском оборонном ведомстве, все родственники украинца являются гражданами России.

    Гринченко рассказал, что решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации, когда 22 августа он получил повестку в Краматорске, а затем проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, после чего его отправили в Запорожскую область.

    В Минобороны сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена – он не хочет возвращаться на Украину.

    «Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах Российской армии», – отметили в ведомстве.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

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    15 декабря 2023, 02:30
    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь

    Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ракетном обстреле Мариуполя со стороны ВСУ

    ВСУ обстреляли ракетами Мариуполь
    @ Мариуполь 24/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Обстрел произошел после полуночи, сообщило в Telegram представительство ДНР.

    Тип ракет, места прилета и последствия не уточняются, передает ТАСС.

    В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае, передает РИА «Новости».

    Напомним, на днях сообщалось, что металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2023, 09:09
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 265 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 265 военных
    @ t.me/mod_russia

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны рядом с Клещеевкой и Кирово ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника на этом направлении составили до 265 военнослужащих и две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходных артустановки «Акация», три гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ поблизости от Новомихайловки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными.

    На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки, огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 60-й и 115-й механизированных, а также 57-й мотопехотной бригад ВСУ около Синьковка Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили атаку штурмовой группы 44-го  стрелкового батальона ВСУ возле Ямполовки ДНР. Потери противника составили порядка 180 военнослужащих и французская самоходная артиллерийская установка Caezar, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области. Потери противника на этом направлении составили до 45 военнослужащих.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии потери противника составили до 40 военнослужащих, сообщил Конашенков.

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ около Дарьевки Херсонской области и Вольнянска Запорожской области, поражена живая сила и техника ВСУ в 128 районах.

    Средствами ПВО за сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Кроме того, уничтожены 26 украинских беспилотников у Белогоровки, Кременной Луганской народной республики (ДНР), Горловки, Марьинки ДНР, Новой Каховки и Таврийска Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (6)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


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    14 декабря 2023, 21:23
    Вучич спрогнозировал продолжительность конфликта на Украине

    Вучич: Конфликт на Украине будет долгим

    Вучич спрогнозировал продолжительность конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Конфликт на Украине станет долгосрочным, так как никто в мире пока не нашел мирного решения, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич считает, что если взглянуть на ситуацию, то становится очевидным, Россию нельзя победить в конфликте, что «понятно уже всем». При этом он уверен, что никто не знает, как найти решение, передает РИА «Новости».

    По словам Вучича, сейчас стороны конфликта ищут решение, как его остановить. Но пока, отметил он, «это невозможно, потому что страсти подняты до того уровня, что мельчайшая уступка будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов, идет речь об украинцах или русских».

    Напомним, Вашингтон считает высоким риск того, что Украина потерпит поражение в конфликте, если США не окажут ей дополнительной помощи.

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    14 декабря 2023, 16:16
    Обратившийся к Путину экс-участник ЧВК рассказал об ожиданиях

    Обратившийся к Путину экс-участник ЧВК заявил, что верит в изменение ситуации

    Tекст: Александра Юдина

    Заключивший контракт с ЧВК и не получивший статус ветерана военных действий участник спецоперации из Новосибирской области Сергей Соболев, обратившийся во время прямой линии к президенту Владимиру Путину, заверил, что в скором времени верит в изменение ситуации.

    По словам Соболева, не удалось получить статус ветерана ни в одной инстанции, однако после диалога с российским лидером ситуация может сдвинуться с мертвой точки, передает «Газета.Ru».

    «Владимир Владимирович в прямом эфире дал развернутый ответ на мой вопрос. Очень надеюсь в скором времени держать в руках заслуженное удостоверение ветерана боевых действий», – отметил участник спецоперации.

    Правительство Новосибирской области уже заявило, что поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу.

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    15 декабря 2023, 03:28
    Россия в ОБСЕ заявила об отсутствии планов уничтожить Украину

    Заместитель постпреда при ОБСЕ Волгарев указал на отсутствие у России планов завоевать или уничтожить Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не планировала и не планирует завоевать или уничтожить Украину, российская сторона занимается обеспечением своей долгосрочной безопасности, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев.

    На заседании Постоянного совета ОБСЕ Волгарев также указал, что Россия освобождает «свои территории», которые «временно удерживаются марионеточными оккупационными формированиями с задействованием натовского оружия», передает РИА «Новости».

    Волгарев подчеркнул, что на Западе не осудили ни одно убийство по политическим мотивам, совершенное «людьми Владимира Зеленского», «позорно молчат и западные дипломаты в ОБСЕ». Таким отношением спонсоры Киева «поощряют террористические атаки». «Не стану повторять, что в России это знают – и не простят», – сказал Волгарев.

    Как отметил Волгарев, Мальта, председательствующая в 2024 году в ОБСЕ, должна понимать, что данная организация – это «не задний двор» Запада, «не филиал ЕС или НАТО». Волгарев заявил, что «украинизация» деятельности ОБСЕ «разрушительно сказывается на судьбе всей организации».

    Напомним, Путин, говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО, заявлял, что дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей.

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    14 декабря 2023, 13:34
    Сальдо сообщил о сохранении напряженности в районе села Крынки

    Сальдо: Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Напряженность в районе села Крынки на левом берегу Днепра сохраняется, однако противник в этом районе блокирован, его успешно уничтожают российские военные, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, напряженность в районе села Крынки сохраняется, но противник там блокирован и успешно уничтожается ВС России, передает РИА «Новости».

    Сальдо добавил, что возможностей выбраться из мешка у ВСУ нет, они выдыхаются, и это начинает доходить даже до украинских бесчеловечных командиров.

    Он подчеркнул, что интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры на левом берегу последнее время не ослабевает, при этом Киев применяет минометы, РСЗО, артиллерию, беспилотники, продолжается намеренный террор мирного населения.

    Ранее президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в Крынках ВСУ попали в огневой мешок. Там находилось около 80 украинских военных, сейчас меньше.

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    14 декабря 2023, 11:19
    РЭБ посадила четыре ударных БПЛА ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре украинских ударных беспилотника удалось уничтожить в среду при помощи средств радиоэлектронной борьбы в Белгородской области, рассказал представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник РИА «Новости», в Шебекинском округе при помощи средств РЭБ были посажены четыре дрона-камикадзе, которые взорвались на земле после детонации боеприпасов.

    Погибших и пострадавших нет.

    Напомним, 5 декабря российская ПВО сбила три украинских беспилотника и еще три перехватила над территорией Белгородской области.

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    14 декабря 2023, 14:47
    Новосибирские власти пообещали помочь с документами обратившемуся к Путину бойцу ЧВК

    Власти Новосибирской области пообещали помочь с документами обратившемуся к Путину бойцу ЧВК

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Новосибирской области поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу частной военной компании (ЧВК) Сергею Соболеву из Искитима Новосибирской области, который обратился к президенту на прямой линии и пресс-конференции.

    Как рассказал ТАСС руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов, правительство области поможет Соболеву в подготовке необходимых документов.

    Он также подчеркнул, что в Новосибирской области пакет льгот одинаков для всех ветеранов боевых действий.

    В ходе прямой линии Соболев рассказал, что в ноябре 2022 года заключил контракт с ЧВК сроком на полгода, а когда вернулся домой, обратился в военный комиссариат Искитима. Он получил отказ и в военкомате, а впоследствии в фонде «Защитники Отечества» и в центре социальной поддержки населения Искитима.

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    14 декабря 2023, 15:56
    Командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы превосходят ВСУ по количеству FPV-беспилотников в зоне СВО, сообщает Newsweek со ссылкой на слова командира ВСУ.

    По его словам, в то время как Украина может запустить лишь один дрон на востоке и юге Украине, российская армия способна запускать до семи беспилотков против украинских позиций. Также командир отметил, что российские БПЛА могут пролететь в воздушное пространство Украины и искать там любые цели, передает РИА «Новости».

    FPV-дрон – разновидность беспилотников, управляемых оператором дистанционно при помощи пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, в которые транслируется изображение с курсовой камеры дрона.

    Ранее российские военные уничтожили FPV-дронами огневые точки, укрытия на позициях ВСУ и украинскую бронетехнику в зоне спецоперации.

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    14 декабря 2023, 21:21
    Депутат: Лучше ветеранов СВО никто не расскажет детям о патриотизме

    Депутат Аршинова: Дети гораздо лучше усваивают историю, когда слышат ее от очевидца событий

    Депутат: Лучше ветеранов СВО никто не расскажет детям о патриотизме
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Ветераны СВО могут рассказать детям истинную правду о том, что происходит в зоне спецоперации. Кроме того, они имеют право говорить об истинном патриотизме, о котором нельзя просто рассказать через страницы учебников, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алена Аршинова.

    «Ветераны СВО уже сейчас проводят уроки патриотического воспитания с детьми. И это очень правильная практика, которая используется давно. Все мы знаем, что ветераны Великой Отечественной войны приходили в школы и рассказывали подросткам правду», – сказала Алена Аршинова, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме.

    «Ведь одно дело – прочитать параграф в учебнике истории. И совсем другое – когда реальные герои этих историй приходят и рассказывают о тех событиях. И ребятам это надо знать. Я всегда привожу в пример акцию «Парта героя», в рамках которой ребята проявляют стремление узнать что-то новое о героях. И зачастую они отдают предпочтение именно бойцам спецоперации, потому что это их современники», – добавляет спикер.

    «История лучше всего воспринимается, когда ты узнаешь о парне, который выпустился из твоей школы. И Путин, по сути, именно об этом и сказал. Более того, кому как не ветеранам СВО объяснять, что такое настоящий патриотизм – не на бумаге, не на словах, а передавать прожитое сердцем в реальности», – убеждена собеседница.

    «Я считаю, что таких людей надо максимально активно привлекать к работе с детьми, вовлекать их в этот процесс. И я уверена, что благодаря вниманию президента этот опыт будет применяться еще шире», – заключила Аршинова.

    Ранее в рамках прямой линии президент Владимир Путин рассказал о важности патриотического воспитания в школах. По его словам, присутствие ветеранов спецоперации в воспитательном процессе детей имеют особую значимость.

    «Может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России и жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. И это правильно, это точно абсолютно», – сказал глава государства.

    Он также отметил, что уже сейчас свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов работают с детьми. Путин пообещал расширять эту работу. «Потому что одно дело – прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело – передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример», – считает президент.

    Напомним, в четверг Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.

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    14 декабря 2023, 19:55
    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи

    Сенатор Кастюкевич: Внимание президента к запросам людей обязывает власти действовать максимально оперативно

    В Совфеде поддержали идею привлечения бойцов СВО для патриотического воспитания молодежи
    @ shkola2sosnovka-r68.gosweb.gosuslugi.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Патриотическое воспитание будет оставаться одним из приоритетных направлений государственной политики России, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Игорь Кастюкевич. В ходе «Итогов года» президент Владимир Путин одобрил идею привлечения участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи

    «Глава государства всегда на стороне людей, он искренне вникает в каждую проблему и предельно честен в общении. Прямая линия – возможность «вживую» пообщаться с президентом, адресовать ему свою просьбу или вопрос, а также услышать о приоритетных направлениях государственной политики, на которые будут сделаны акценты в ближайшее время», – отметил Игорь Кастюкевич, член комитета Совета Федерации по социальной политике, секретарь отделения «Единой России» в Херсонской области. В пример сенатор привел вопрос о привлечении участников СВО к работе по патриотическому воспитанию молодежи, который поступил от бойцов.

    «Также отмечу темы увеличения поддержки регионального спорта и модернизации первичного звена здравоохранения, которые, как сказал Владимир Путин, будут предусмотрены в президентской программе», – добавил сенатор.

    Собеседник напомнил, что в этом году при подведении «Итогов года» Путин прокомментировал более 65 обращений и вопросов. Большое внимание уделялось и развитию новый регионов России. «Более триллиона рублей заложено ежегодно в бюджете страны на восстановление ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, помогают и регионы-шефы», – напомнил парламентарий. – «В Херсонской области мы вместе с жителями видим и чувствуем эту помощь. Регионы-шефы отправляют гуманитарные грузы, восстанавливают, ремонтируют и строят социальные объекты: школы, ФАПы, амбулатории, детские сады, МФЦ, направляют специалистов и оказывают другую помощь».

    Собеседник отметил большую социальную значимость открытого общения президента с людьми. «Подобные мероприятия с участием Владимира Путина – это концентрат наиболее актуальных проблем, волнующих людей в разных регионах страны. Благодаря этому корректируются действия властей на местах. Сегодня наш президент сказал фразу, которая в сердце и на душе у каждого русского и российского человека: «Надо верить в великий русский народ! В этой вере – залог успеха, возрождения, становления и развития России!», – подчеркнул Кастюкевич. – «Президент всегда задает тональность работы государственной системы, и те забота и внимание, которые он оказывает каждому человеку, обязывают все институты власти действовать по отработке обращений максимально оперативно».

    Ранее Владимир Путин привел слова германского политического деятеля Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Так он ответил на видеовопрос военных из Донбасса о создании военно-патриотической структуры для молодежи, к работе которой могли бы быть привлечены ветераны СВО. По словам главы государства, в школах и с детскими коллективами уже работают свыше тысячи вернувшихся с фронта бойцов.

    Напомним, в четверг Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе мероприятия президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО.

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