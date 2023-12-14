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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский На смену культуре «нет» приходит культура «да»

    Февраль 2022 года вырвал искусство из круга повторений, избавил от «вторичности», еще раз показав, что все, что происходит здесь и сейчас с нами, происходит первый и единственный раз.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские лидеры торгуют Украиной

    Если для Зеленского неудачи в Вашингтоне означают серьезное разочарование после всех обещаний, которые ему были даны ранее, то для Европы замедление американской помощи Украине означает возможность поторговаться с США.

    2 комментария
    14 декабря 2023, 18:19

    На Украине зафиксировали сбои с терминалами, подключенными к «Киевстару»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Платежные терминалы, работающие на мобильных картах украинского оператора «Киевстар», перестали работать, сообщили украинские СМИ.

    В работе терминалов в магазинах зафиксированы проблемы, банки начали перестраивать POS-терминалы на другие операторы и wi-fi, сообщили украинские СМИ, передает РИА «Новости».

    Во вторник абоненты на Украине сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях. В работе системы оповещения о воздушной тревоге возникли проблемы из-за сбоев «Киевстара».

    СБУ заявила, что при атаке критические повреждения получила цифровая инфраструктура оператора.

    13 декабря 2023, 19:59
    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома

    MWM: Элитная 47-я механизированная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за нехватки снарядов

    Элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Снарядный голод на фронте ставит элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ на грань разгромного поражения.

    «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – приводит РИА Новости выдержку из публикации Military Watch Magazine.

    Издание подчеркивает, что отсутствие поставок западного оружия подрывает боеспособность украинских войск и может привести к развалу фронта на ключевых направлениях.

    Украинские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, пожаловались на вооружения, поставляемые из стран Евросоюза, пишет издание. Один из украинских военных заявил, что итальянское оборудование обладает низким качеством.

    Ранее сообщалось, что российские военные продвигаются на Южно-Донецком направлении, ВСУ постепенно «выдыхаются».

    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 22:57
    Песков: США поняли, что Киев их обманул

    Tекст: Вера Басилая

    США поняли, что Киев их обманул и никакой победы на поле боя нет, украинские вооруженные силы стремительно теряют свои позиции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил в интервью «Известиям», что киевский режим обманул Вашингтон, обещая победу на поле боя в обмен на 100 млрд долларов.

    По словам пресс-секретаря президента, американцы поняли, что их обманули: ВСУ проигрывают и теряют свои позиции, и это неизбежный процесс.

    Он также отметил, что американцы начали задаваться вопросом, на что они тратят такие деньги на Украину. Песков обратил внимание на оговорки США в том плане, что они будут помогать Украине в рамках возможного.

    Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции с Владимиром Зеленским поменял свои слова о помощи Украине со «столько, сколько потребуется» на «пока это возможно».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для Байдена.

    Коментарии (7)
    13 декабря 2023, 21:24
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    Туск отказал Зеленскому в экстренной встрече
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский уже захотел встретиться с новым премьер-министром Польши Дональдом Туском, об этом сообщил сам Туск по прибытии в Брюссель на саммит Евросоюза.

    Туск сообщил, что Киев запросил встречу уже завтра утром, передает РИА «Новости». Польский премьер добавил, что готов встретиться с украинским лидером, однако пока неясно, когда это произойдет.

    «У нас заседание Европейского совета, и, если я правильно понимаю, еще нет решения, каким образом должно выглядеть присутствие президента Зеленского здесь, на Европейском совете», – пояснил он.

    Напомним, новый премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе торжественной церемонии в среду приведен к присяге. Ранее депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия правительству Туска. Польско-украинские отношения заметно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.

    Коментарии (21)
    13 декабря 2023, 21:33
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    Генерал CША рассмеялся на просьбу Киева поставить F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный попытался убедить возглавлявшего Объединенный комитет начальников штабов США Марка Милли, что утечка секретных данных Пентагона может быть полезной для Киева, также он попросил поставить Украине самолеты F-16, но Милли на это лишь рассмеялся, сообщает газета Washington Post.

    Просьбу передать Киеву F-16 Залужный мотивировал тем, что в утекших документах о них не говорилось, и истребители могли бы стать неожиданностью для российских сил. Однако Милли в ответ лишь рассмеялся, передает РИА «Новости».

    Издание при этом отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский считал, что утечка секретных материалов не может быть полезной для Киева.

    Напомним, в середине апреля в США арестовали военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона.

    Коментарии (11)
    14 декабря 2023, 11:22
    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву

    Военный аналитик Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады негативно влияют на дух ВСУ

    Онуфриенко: Проблемы элитной 47-й бригады ВСУ станут идеологическим ударом по Киеву
    @ Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинские СМИ сделали из 47-й бригады «национальных героев». Этому формированию предрекали взятие Крыма. Их бедствующее положение способно серьезно пошатнуть доверие населения к руководству страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

    «Проблемы у 47-й бригады начались еще в сентябре. Тогда подразделение находилось в окружении наших войск, испытывало снарядный и кадровый голод. Военные из этого формирования часто мелькали в новостях с заявлениями об отказе воевать, откровенно говорили о проблемах украинской армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Поэтому информация о том, что именно сейчас они находятся на грани разгрома, несколько преувеличена. Важно другое – об этом стали писать западные СМИ. В настоящий момент американцев и европейцев постепенно готовят к поражению ВСУ. Подобные публикации и казусы вроде смешка Байдена негативно сказываются на духе украинской армии. А прессу США Зеленский запугать не сможет», – отмечает собеседник.

    «Напомню, 47-ю бригаду на Украине рекламировали как наилучшее подразделение ВСУ. Им пророчили решающую роль в контрнаступлении, обещали, что они дойдут до Крыма. Теперь же из каждого «утюга» трубят о том, что они испытывают колоссальные проблемы. Это увесистый идеологический удар и вызов для офиса Зеленского», – акцентирует он.

    «Вместе с тем не стоит недооценивать само подразделение. Во-первых, Авдеевка все еще остается мощнейшим укрепрайоном. Во-вторых, противник сдаваться явно не собирается. Окончательно выбить ВСУ оттуда позволит только сильный нажим, который наши войска в состоянии обеспечить», – заключил Онуфриенко.

    Ранее стало известно о перспективе разгрома элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine. «Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью», – пишет СМИ.

    Попытки подразделения остановить продвижение российских войск к Авдеевке названы «отчаянными». Подчеркивается, что ощущение «неизбежного краха» украинских позиций усиливается. Один из военнослужащих отмечает, что из-за скудного обеспечения им приходится игнорировать небольшие группы ВС РФ.

    «Когда вижу двух-трех людей – я не стреляю. Работаем только в критической ситуации, когда рядом с нашей пехотой замечено десять человек», – рассказывает он. Солдат также упомянул, что боеприпасы, поставленные европейскими государствами, на фронте считают плохими. В особенности это касается итальянских образцов.

    При этом он же свидетельствует об улучшении оснащения Российской армии. В частности, военный указывает на признаки роста числа баллистических ракет у ВС РФ. При этом в отношении украинских подразделений служащий говорит, что даже элитные подразделения постепенно теряют свою боеспособность. «Статус призывных частей и вовсе сомнительный», – отмечает он.

    Напомним, проблемы у 47-й бригады ВСУ начались еще в сентябре. Тогда представители подразделения потребовали у руководства страны вывода с передовой для отдыха и пополнения личного состава на Ореховском направлении. Лидер общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов оценивал состояние солдат как «близкое к панике».

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    14 декабря 2023, 12:52
    Путин: Одесса – русский город
    Путин: Одесса – русский город
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии в среду заявил, что Причерноморье – это российская земля, которая отошла ей после русско-турецких войн.

    «Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.

    Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.

    «Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.

    Коментарии (64)
    14 декабря 2023, 17:16
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    В Киеве прогремел мощный взрыв
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в четверг прозвучал мощный взрыв со стороны международного аэропорта Жуляны, сообщили очевидцы.

    Взрыв был очень мощным, сообщили очевидцы ТАСС. Другие собеседники агентства рассказали о втором взрыве в Соломенском районе города.

    По данным официального ресурса по оповещению населения, по всей украинской территории в четверг объявили воздушную тревогу. Пресса Украины сообщала о взрывах в Житомирской области и в Староконстантинове Хмельницкой области.

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    13 декабря 2023, 23:18
    Песков про СВО: Путин знает, что делает

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин ясно понимает, чего страна хочет добиться специальной военной операцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24».

    Песков заявил, что СВО продолжается, и президент знает, чего хочет достичь в результате этой специальной военной операции, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, как Украина лишила себя возможности вести диалог с Москвой. Вместе с тем, Россия всегда выступала за конструктивные переговоры с Украиной. Об этом президент Владимир Путин говорил неоднократно.

    Коментарии (69)
    13 декабря 2023, 23:53
    В Словакии предупредили о последствиях вылетов украинских F-16 с баз НАТО

    Парламент Словакии: Вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для России

    Tекст: Вера Басилая

    Вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз стран НАТО для Россией являются красной линией и приведут к Третьей мировой войне, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага.

    Блага заявил, что, по мнению российской стороны, западные страны собираются предоставить ВСУ аэродромы для истребителей, что для для Москвы является красной линией. Он предупредил, что эскалация может привести к Третьей мировой войне и призвал Словакию придерживаться мира, передает РИА «Новости».

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в случае если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, то Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 12:57
    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны

    Путин: Не забудем, как американские дружки устроили госпереворот на Украине

    Путин сказал, когда США начнут уважать другие страны
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона готова к восстановлению отношению с американской, это произойдет тогда, когда США начнут уважать других, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг. По словам Путина, для этого необходимы внутренние фундаментальные изменения в США.

    «Когда произойдут какие-то внутренние фундаментальные изменения [в США], тогда они начнут уважать других людей, другие страны, тогда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы», – цитирует президента ТАСС.

    Он отметил, что государственный переворот на Украине устроили «дружки» из Соединенных Штатов, а европейские страны делали вид, что ничего не знают, передает РИА «Новости».

    До этого момента Россия десятилетиями старалась выстроить нормальные отношения с Украиной, даже «по сути, тоже госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти». Он выиграл выборы, но объявили третий тур. «Что это, как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», – задал риторический вопрос президент.

    Следующие выборы Янукович выиграл, но оппоненты России пошли на госпереворот.

    «Вы понимаете, в чем проблема? Я всегда говорил, и сейчас [говорю], несмотря на всю трагедию происходящих событий – все-таки русские и украинцы – это единый народ. И то, что сейчас происходит – это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Но в значительной степени они [украинцы] даже здесь не при чем. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории», – напомнил события глава государства.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2023, 05:00
    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино

    Минобороны: Российские десантники захватили позиции ВСУ у Работино

    Российские десантники взяли штурмом позиции ВСУ у Работино
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск России уничтожили бойцов ВСУ во время штурма украинского опорного пункта у села Работино в Запорожской области, а двоих взяли в плен, сообщили в Министерстве обороны России.

    Штурмовики-десантники зашли в лесопосадку, где находилось подразделения ВСУ, завладели их позициями у населенного пункта Работино. В Минобороны добавили, что сопротивление противника было подавлено плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами, передает РИА «Новости».

    Десантники овладели позициями ВСУ и закрепились на них, а после провели зачистку: было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен.

    Ранее ВС России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 15:28
    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Reuters: Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16

    Взлетно-посадочные полосы Украины признали непригодными для F-16
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов, сообщает Reuters.

    «Самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и самодельных взлетно-посадочных полосах Украины», – приводит РИА Новости выдержку из публикации агентства.

    Отмечается, что F-16 не имеют защиты воздухозаборников от засасывания в двигатели мусора, тогда как советские истребители, такие как МиГ-29, обладают для этого специальными опускающимися жалюзи.

    «Этому самолету нужна длинная взлетно-посадочная полоса и очень гладкая. Но они будут находиться в среде, где будут выполнять операции в суровых условиях. Это не тот самолет, который может это сделать», – говорит в публикации эксперт Келли Грико.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если самолеты F-16 будут применяться в интересах ВСУ с баз Польши, Румынии и Словакии, Россия будет считать это участием этих стран в конфликте.

    Коментарии (3)
    14 декабря 2023, 09:41
    Украинский пленный сдался россиянам по совету служащего в ВС брата

    Минобороны: Украинский военный сдался в плен по совету служащего в ВС России брата с целью вступить в ряды Российской армии

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военнопленный Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 «Волга» по совету брата – российского военнослужащего и участника спецоперации, следует из сообщения Минобороны.

    По информации ведомства, боец ВСУ узнал у командования, что существует специальная радиочастота для сдачи в плен, после чего мужчина и его сослуживцы вышли на частоту 149.200 «Волга», чтобы сообщить о намерении сдаться, затем покинули позиции и сдались в плен, передает ТАСС.

    Как указали в российском оборонном ведомстве, все родственники украинца являются гражданами России.

    Гринченко рассказал, что решение сдаться в плен возникло сразу после мобилизации, когда 22 августа он получил повестку в Краматорске, а затем проходил обучение в учебном центре в Днепропетровской области, после чего его отправили в Запорожскую область.

    В Минобороны сообщили, что сдавшийся в плен украинский военнослужащий откажется от обмена – он не хочет возвращаться на Украину.

    «Его родственникам уже сообщили, что Станислав погиб при исполнении обязанностей. Сейчас он хочет приехать в Россию, получить российское гражданство и вместе с братом проходить службу в рядах Российской армии», – отметили в ведомстве.

    Ранее пленный военнослужащий 17-й бригады ВСУ Артем Слабченко рассказал, что командиры ВСУ управляют своими подразделениями дистанционно.

    Коментарии (6)
    14 декабря 2023, 04:00
    На Западе назвали единственный способ решить конфликт на Украине

    NYT: На Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Запада считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что многие чиновники в США и Европы, включая сторонников Украины, считают переговоры единственным вероятным результатом в конечном итоге, передает радио Sputnik со ссылкой на The New York Times.

    Авторы материала обращают внимание, что поддержка Украины западными странами становится все меньше, европейские государства тоже не проявляют желания активно помогать Украине. Так, Венгрия может наложить вето на пакет помощи Киеву от ЕС, а правительство Германии изо всех сил пытается профинансировать свои собственные обязательства

    В NYT предположили, что Зеленский уже понимает последствия возможного прекращения американской поддержки: он будет вынужден начать переговоры.

    Ранее Зеленский заявил, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

    Коментарии (9)
    14 декабря 2023, 08:53
    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы

    Кандидат в президенты США заявил, что Киеву придется уступить восточные регионы
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти должны уступить восточные части страны для урегулирования конфликта, заявил на канале CNN кандидат в президенты США Вивек Рамасвами.

    По его словам, Киев может пойти на «разумную сделку», уступив территории восточных регионов для сохранения суверенитета страны, передает РИА «Новости».

    Также Рамасвами отметил, что Киеву необходимо взять на себя обязательство не вступать в НАТО, однако только при условии, что Москва «выйдет из венного сотрудничества с Китаем».

    Как добавил кандидат в американские президенты, конфликт на Украине не продвигает интересы США, а увеличивает риски мировой войны.

    Ранее в газете The New York Times появилась публикация, где указано, что западные страны считают склонение Украины к переговорам с Россией единственным способом восстановить мир.

    Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что без помощи Вашингтона Украина будет вынуждена уступить территории России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина стала токсичным проектом для президента США Джо Байдена.

    Коментарии (9)
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