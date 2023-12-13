Эксперт: Аэропорт Краснодара к весне без суеты войдет в туристический сезон

Эксперт Гусаров: Авиамаршрут в Краснодар мало чем отличается от маршрута в Сочи

Tекст: Андрей Резчиков

«На первоначальном этапе СВО власти перестраховывались, оценивая риски и угрозы, поэтому закрыли аэропорты, где есть какой-то минимальный риск. Но по прошествии почти двух лет они пришли к выводу, что для аэропорта Краснодара риски отсутствуют, а если они и были когда-то, то сейчас, наверное, купированы», – считает Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

Эксперт особо подчеркнул, что полеты в аэропорт Сочи, который находится рядом с Краснодаром, «не прекращались». После начала СВО была закрыта часть авиапространства юга и центральной части России, поэтому время в пути по маршруту Москва – Сочи выросло с двух до 3,5 часов. «Только из-за соображений безопасности приходится делать большой крюк на восток. По этому же маршруту будут летать и в Краснодар, на полет будет тратиться примерно то же время», – считает собеседник.

Гусаров пояснил, что рейс в Краснодар почти не отличается от сочинского, поэтому у пассажиров не должно быть опасений по поводу безопасности полетов, билеты на этом направлении будут востребованы. «Маршрут тот же самый. Что, Сочи намного дальше от украинской границы? Нет. Расстояние примерно то же, самолеты будут лететь по одному маршруту», – отметил он.

По оценке специалиста, меры безопасности аэропорта Пашковский будут таким же, что и во всех других аэропортах, которые в этом году рапортуют «об исторических рекордах по объемам перевозок». «Если говорить о дронах, то мы видим, что даже московский регион находится в зоне их досягаемости. И все те приемы и инструментарий, которые используются, скорей всего, уже задействованы в Пашковском. Если бы существовала хоть доля процента рисков в связи с СВО, то не было бы принято положительного решения», – пояснил Гусаров.

Эксперт подчеркнул, что возобновление работы аэропорта Пашковский вновь откроет большую туристическую локацию. «Хорошо, что о возможности возобновления полетов в Краснодар задумались сейчас, задолго до начала нового туристического сезона. Благодаря этому появляется возможность интегрировать данное направление в маршрутную сеть без суеты, а к весне полноценно войти в туристический сезон», – считает спикер.

По мнению эксперта, в случае открытия краснодарский аэропорт также может выполнять функции промежуточного хаба для самолетов, которые летят на юг за границу. «Появится еще один аэропорт, который можно использовать для промежуточной посадки», – указал Гусаров.

Ранее в среду стало известно о запланированном на 15 декабря тестовом рейсе в краснодарский аэропорт Пашковский, закрытый с февраля 2022 года. По информации «Коммерсанта», этот рейс из московского Внуково выполнит авиакомпания «Азимут».

Авиакомпания «Россия» сообщила о готовности возобновить полеты в Краснодар. В авиакомпании «Победа» заявили о возможности возобновить полеты туда после новогодних праздников в 2024 году.

С 24 февраля 2022 года в России не функционируют 11 аэропортов: в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.