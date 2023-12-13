Медведев по пунктам разобрал речь Байдена о «мифической победе Киева»

Медведев: «Глуповатое хихиканье деда» по вопросу «победы Киева» вынудило Зеленского устроить наркотрип прямо в самолете

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сыронизировал по поводу того, что изначально разбирать слова Байдена является делом неблагодарным, так как «старый человек с признаками прогрессирующей деменции» часто выдает явно доктринальные заготовки.

В частности, Медведев выделил недавние слова главы США о «мифической победе Киева» во время визита украинского попрошайки (президент Украины Владимир Зеленский, – прим. ВЗГЛЯД).

Так, «по Байдену», победа для Украины, как заметил зампред, означает то, что страна «является независимым государством» – то есть тот факт, что она останется, а не исчезнет с карты мира. При этом границы и суверенитет не имеют значения.

«Например, сохранится в границах Львова», – предполагает Медведев.

Вторым пунктом Байден выделил тот факт, что Украина «может защитить себя сегодня».

«Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперед. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, «защитить себя» в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения», – подчеркивает зампред Совбеза.

Третьим пунктом Байден выделал способность Украины «сдержать дальнейшую агрессию», которая, как заметил Медведев, по факту является превентивным ответом на действия НАТО.

«Важно другое: «сдержать сама», а не при помощи союзников и их гарантий. Плюс очевидное понимание того, что ВС России будут и дальше давить неонацистов. Это неизбежно», – добавил он.

В заключение Медведев заявил, что видна, «как говаривал Ильич (российский революционер Владимир Ильич Ленин, – прим. ВЗГЛЯД), коренная перемена наших взглядов на социализм».

«Думаю, после такого «успеха» бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолете», – подытожил зампред.