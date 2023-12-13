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    Чем обернется отказ США от российского ядерного топлива
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    DR: Соглашение России и Фарер по рыболовству поставило Данию в глупое положение
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    Байден назвал условие для вступления Украины в НАТО
    Посол Антонов: Визит Зеленского в США получился пустым
    В Петербурге задержан экс-начальник УМВД из-за легализации 100 тыс. мигрантов
    Филиппо: Неумение Зеленского промолчать стоило ему поддержки США
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Дело пенсионеров» как символ идиотизма немецкой власти

    В деле Движения рейхсбюргеров с первых минут буквально всё было каким-то воплощением фальши. По всем каналам, во всех газетах. Куда делась презумпция невиновности и та самая защита персональных данных? А не волнует. Родина в опасности.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    19 комментариев
    13 декабря 2023, 11:29

    В Москве найдено тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды»

    В Москве найдено тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело заместителя шеф-редактора «Комсомольской правды» Анны Царевой обнаружено в квартире в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

    Как сообщил источник ТАСС, родители обнаружили в квартире тело 35-летней Анны Царевой, которая до этого долго не выходила на связь, а перед этим говорила, что неважно себя чувствует.

    Как сообщил источник, признаков насильственной смерти нет, следов борьбы в квартире не обнаружено. Полиция начала проверку.

    Напомним, в сентябре 2022 года главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер в командировке в Приморском крае. Ему было 68 лет.

    12 декабря 2023, 17:07
    ЭИСИ: Абсолютное большинство посетителей выставки «Россия» испытывают гордость за страну

    На выставке-форуме «Россия» начала работу студия ЭИСИ. В рамках первого обсуждения Высшая школа экономики представила экспресс-отчет о ходе выставки. Эксперты опросили 1293 посетителей разных возрастов. Большинство посетителей заявили, что гордятся своей страной и узнали много нового на выставке.

    Девять из десяти опрошенных отметили, что на выставке узнали много нового, особенно про регионы страны. 85% отметили, что им очень понравилось содержание выставки. Социологи уверены – это очень высокий показатель. Также опрос проводился не только про содержание выставки, но и про возможность самореализации в нашей стране. Так, 93% опрошенных считают, что у молодых людей в России такая возможность есть, говорится в Telegram-канале ЭИСИ.

    «Гордость – главный лейтмотив всех опросов, которые мы провели на выставке «Россия». Абсолютное большинство опрошенных убеждены, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться своей страной. Также люди отвечали, что выставка вселяет уверенность в том, что я живу в одной из передовых стран мира, что достижения, представленные на выставке, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Выставка вдохновляет и дает силы, желание пробовать что-то новое», – сказал директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов, директор Центра социологии высшего образования Иван Груздев.

    «Выставка взяла у советской ВДНХ роль подводителя итогов. Многие люди замучены бытом, им кажется, что они все знают. В основном никто не останавливается, не оглядывается. Эта выставка дает людям, обществу, различным отраслям возможность остановиться и посмотреть на себя, на страну со стороны. Они видят, что регионы крепко стоят на ногах, что мы проделали большую работу за последние 20 лет, испытывают гордость. Уверенность и гордость – это хороший фундамент для проектирования будущего», – добавил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

    Коментарии (4)
    12 декабря 2023, 17:39
    Стали известны подробности завещания Жириновского
    Стали известны подробности завещания Жириновского
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил детям всего 20% своего состояния, заявил бывший депутат Госдумы и экс-член фракции ЛДПР Василий Власов.

    По словам Власова, еще 10% от состояния политик завещал Институту мировых цивилизаций, основанному первым главой ЛДПР, а 70% состояния – партии, передает mk.ru.

    Таким образом, каждому из троих детей Владимира Жириновского полагается лишь 6,6% состояния политика. Также Власов сообщил, что партии от Жириновского досталось около 2 млрд рублей.

    Напомним, российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в феврале прошлого года после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

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    12 декабря 2023, 21:14
    Зеленский разозлил президента Кабо-Верде

    RFI: Президент Кабо-Верде разозлился из-за встречи премьера страны с Зеленским

    Зеленский разозлил президента Кабо-Верде
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Украины Владимира Зеленского на Кабо-Верде стал причиной внутриполитического конфликта, сообщила радиостанция RFI.

    Зеленский встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улисишем Коррейа-и-Силвой 10 декабря в международном аэропорту имени Амилкара Кабрала по пути на инаугурацию нового президента Аргентины Хавьера Милея.

    По данным RFI, встреча не понравилась президенту Кабо-Верде Жозе Марии Невишу – он счел разговор, состоявшийся без его ведома, признаком «борьбы за лидерство», передает «Газета.Ru».

    Президент заявил, что был «глубоко удивлен» этой встречей и пообещал «принять соответствующие меры».

    Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Зеленским.

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    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (62)
    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    В Киеве прозвучали мощные взрывы
    @ Eugene Titov/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

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    12 декабря 2023, 21:05
    Историк кулинарии объяснил разницу между холодцом и студнем на новогоднем столе

    Историк кулинарии Сырников рассказал, как правильно приготовить студень к новогоднему столу

    Историк кулинарии объяснил разницу между холодцом и студнем на новогоднем столе
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сегодня для варки студня многие используют свинину, что допустимо, но не соответствует русским традициям, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников. Он объяснил, чем холодец отличается от студня, какие части говядины и свинины лучше подходят для этого блюда и как их правильно подготовить к варке.

    «Вообще холодец, тот, что с мясом, никакого отношения к русской кухне не имеет. Это блюдо начало называться холодцом лишь в XX веке. Если взять самую известную русскую поваренную книгу Елены Молоховец, первое издание 1861 года, то можно действительно увидеть несколько рецептов холодца. Но ни один из них не с мясом. А под холодцом подразумевалось совсем другое: это десертное блюдо, заливное, сладкое, чаще всего с какими-то фруктами. Например, есть холодец из яблок, из слив. То, что принято готовить на Новый год в России, называется студнем», – говорит Сырников.

    Он рассказывает, что студень – это традиционное русское блюдо, упоминание которого есть в «Домострое», который был написан еще в конце XVI века. Также есть рецепты этого блюда в других старинных поваренных книгах. Готовили его чаще всего из говяжьей туши: использовались ноги, хвосты, голова, рубец, голяшки и прочие части. Кроме того, могли быть использованы и некоторые части теленка. Сегодня же для варки студня многие используют свинину, что тоже допустимо, но не соответствует русским традициям.

    Приобретать ингредиенты для студня собеседник рекомендует либо на рынке, либо в проверенном мясном магазине, либо у фермеров. Причем абсолютно не важно, будут ли они замороженные или свежие. Чтобы бульон получился наваристым и мог самостоятельно застыть, стоит выбирать богатые коллагеном части. Это хвосты, ноги, путовый сустав говяжий или голяшка, уши и рулька. Мясо и части говядины и свиньи должны хорошо пахнуть, иметь равномерный здоровый цвет, близкий к белому, без выраженной черноты и каких-либо пятен. Также части не должны быть сильно высушенными и скрюченными, иначе из них никакого студня не получится.

    «Ингредиенты нужно тщательно промыть под водой, а лучше даже их замочить в воде на ночь. А после замачивания необходимо хорошенечко все вымыть, с щеточкой железной, чтобы никакой черноты, грязи и ничего прочего не осталось. Эта процедура очистки также поможет уменьшить специфический запах. И если где-то после мойки остались волоски, то их можно либо опалить огнем и еще раз промыть, либо соскоблить ножом», – делится эксперт.

    Все промытые части нужно сложить в кастрюлю и залить чистой водой, варить от четырех часов, продолжает специалист. Для более богатого вкуса бульона можно также добавить овощи. Хорошо подойдут репчатый лук, морковь, корни петрушки и корень сельдерея. При этом закладывать в кастрюлю их следует не сразу, а когда суставы, мясо и другие части уже хорошо разварились.

    А для того, чтобы в студне вообще не осталось никакого неприятного запаха, необходимо внимательно следить за бульоном, предупреждает историк кулинарии. На протяжении всей варки кипение должно быть легким, еле заметным. Также необходимо постоянно снимать пену и жир, которые собираются сверху. Если этого не делать, то произойдет так называемое замыливание бульона – он будет непрозрачным и с возможным неприятным запахом.

    «Проварив все долгое время, из бульона убираются все овощи, говяжьи или свиные части, мясо рубится на кусочки. Можно также добавить какие-то хрящики порубленные, многие любят. Далее все это распределяется по емкостям, заливается бульоном и убирается в прохладное место до застывания», – заключил Сырников.

    Ранее шеф-повар, блогер Владислав Пискунов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что на традиционном русском новогоднем столе главным горячим блюдом должна стать водоплавающая птица, например, можно запечь гуся. В качестве закуски лучше взять соленья, а из салатов на празднике обязательно должен быть приготовленный по любимому рецепту оливье.

    В свою очередь шеф-повар Василий Емельяненко в беседе с газетой ВЗГЛЯД предложил свой вариант новогоднего стола, который задобрит символ наступающего года – Деревянного Дракона. Согласно его рекомендациям, на праздничном ужине главным блюдом должно быть мясо, в качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты, а удивить гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом.

    А поскольку на Новый год приходится Рождественский пост, шеф-повар, владелица сети веганских заведений в Кирове Полина Кузьмина поделилась с газетой ВЗГЛЯД, что практически каждое традиционное новогоднее блюдо можно сделать альтернативным, например, заменить рыбу в селедке под шубой водорослями, колбасу в оливье – тофу, а вместо яиц везде использовать авокадо.

    Блюда, которые точно не стоит ставить на новогодний стол, назвал в беседе с газетой ВЗГЛЯД шеф-повар Григорий Малышев. Он порекомендовал россиянам готовить лишь то, что самим нравится, желательно по семейным рецептам. Экспериментировать стоит только с чем-то одним, чтобы было, что обсудить с гостями за ужином.

    Коментарии (11)
    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (25)
    13 декабря 2023, 08:50
    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    Danmarks Radio: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию

    DR: Соглашение Москвы и Фарер о рыболовстве ставит в глупое положение Данию
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Продление соглашения касательно рыболовства между Фарерскими островами и Россией из-за конфликта на Украине ставит Данию в глупое положение, заявил на Danmarks Radio старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль.

    В материале уточняется, что такому соглашению не уделялось особого внимания, однако его продлили на том этапе, когда «Запад рвет отношения с Москвой», передает РИА «Новости».

    Сплидсбоэль заметил, что продление этого договора представляет собой некий «вызов» для Дании, а также ставит Копенгаген в несколько «глупое положение». В частности, Фарерские острова, являющиеся автономией в составе королевства и «краеугольным камнем содружества», продолжают отношения с Россией.

    По его словам, несколькими годами ранее этими соглашениями никто даже не интересовался, однако в данный момент на Украине идут боевые действия, а против Москвы действует громадный пакет всеобъемлющих санкций, в этой связи тема соглашений резко стала актуальной.

    Кроме того, Сплидсбоэль заметил, что подобное соглашение уже перешло в разряд политики безопасности, а его продление будет означать, что Москва может «шпионить» за западными представителями, используя Фарерские острова, в этой связи Дания оказывается заинтересованной в том, чтобы прикрыть такую лазейку.

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    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (16)
    13 декабря 2023, 01:19
    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США

    Bloomberg: Зеленский не ответил на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США

    Зеленский странно отреагировал на вопрос о шансах на победу без помощи США
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах Киева на победу без помощи США, он лишь пожал плечом, сообщила журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Журналист сообщила, что на встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом она спросила президента Украины, сможет ли Киев победить без дальнейшей поддержки США. По ее словам, не дав ответа, он слегка пожал плечом, передает ТАСС.

    Ранее Байден одобрил выделение 200 млн долларов Украине.

    Также президент США призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины до ухода на рождественские каникулы, а Зеленского попросил не терять надежду.

    Между тем, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что американские конгрессмены ожидают от Украины внятной стратегии и четкой формулировки для утверждения очередного пакета помощи.

    Коментарии (9)
    12 декабря 2023, 16:44
    Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»

    Захарова: Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»

    Дания отказалась помогать России при расследовании подрывов «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Датская сторона отказалась давать правовую помощь российской при расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Датская генеральная прокуратура ответила отказом на обращение Генпрокуратуры России о помощи в расследовании подрывов газопроводов, сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Москву не удивило это решение Копенгагена, отказ от правовой помощи по этому вопросу подтвердил курс Дании «на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта».

    В ответе датской стороны есть такое указание о том, что исполнение запроса России «может поставить под угрозу безопасность Дании», заключила дипломат.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Дании, Германии и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северных потоков».

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    13 декабря 2023, 07:10
    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год

    Владимир Зеленский в США заявил, что Россия за год якобы не заняла ни одного поселка

    Зеленский: Россия не заняла ни одного поселка за год
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ложным утверждением, что Россия в ходе боевых действий за 2023 год «не заняла ни одного поселка».

    Зеленский в интервью Fox News сообщил, что Россия с начапла года якобы не заняла ни одного украинского поселка. По его словам, «это самое важное, чтобы понять, что происходит», передает РИА «Новости».

    Ранее в мае Минобороны России отчиталось о полном освобождении города Артемовск (украинское название – Бахмут) в ДНР, в августе сообщалось о продвижении российских войск на Купянском направлении.

    В конце ноября стало известно об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР.

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    12 декабря 2023, 13:17
    Финляндия решила открыть границу с Россией

    Ilta-Sanomat: Финляндия решила открыть границу с Россией

    Финляндия решила открыть границу с Россией
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Финские власти планируют открыть для пассажиров три самых больших пограничных пункта на границе с Россией, утверждает издание Ilta-Sanomat.

    Границу на трех контрольно-пропускных пунктах с Россией планируется открыть в ночь с 13 на 14 декабря, утверждает Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    До этого СМИ писали, что финское руководство рассматривает два варианта развития решения ситуации с КПП на границе с Россией. Первый предполагал открытие одного или нескольких пунктов пропуска, другой – оставление ситуации без изменений.

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    12 декабря 2023, 14:06
    Гердт: Выплата компенсаций немецким компаниям за инвестиции в Россию может обанкротить ФРГ

    Экс-депутат Бундестага Гердт: У ФРГ нет денег, чтобы выплачивать компенсации компаниям, потерявшим на инвестициях в России

    Гердт: Выплата компенсаций немецким компаниям за инвестиции в Россию может обанкротить ФРГ
    @ Jens Meyer/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Маловероятно, что Siemens и Volkswagen смогут получить компенсации от властей Германии. Но в случае успеха следует ожидать волну заявлений от немецких компаний, пострадавших от действий правительства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее Siemens и Volkswagen подали властям ФРГ заявки на возмещение инвестиционных потерь в России.

    «Если компания понесла убытки из-за политики руководства Германии, то она вправе потребовать от государства компенсации за свои потери. Поэтому с юридической точки зрения поданные заявки имеют все шансы на удовлетворение», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Другое дело, что я не верю в правовую систему ФРГ. Уверен, что правительство Германии будет оправдывать свои действия, приведшие к убыткам немецких компаний. Ими всячески будет создаваться видимость некой заботы о безопасности страны. И под эти заявления деньги просто никому выплачивать не станут», – поясняет он.

    «Однако если хотя бы одному предприятию удастся выиграть дело и создать прецедент, то ФРГ захлестнет волна исковых заявлений с требованиями возмещения убытков. И речь пойдет не только о потерянных инвестициях, но и об отсутствии дешевых энергоносителей из России», – подчеркивает собеседник.

    «В таком случае Германия рискует стать банкротом, так как денег для выплат компенсаций нет. Уже сейчас в бюджете страны есть многомиллиардная дыра. Новые средства взять негде, так как сокращается сумма налогов из-за уменьшения числа рабочих мест и количества предприятий. И при самом неблагоприятном стечении обстоятельств страну может ожидать крах финансовой системы и дефолт», – заключил Гердт.

    Ранее дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России. До них такое же решение принял энергетический концерн Wintershall Dea.

    В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

    Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов, пишет Financial Times.

    Эти средства предназначались для борьбы с кризисом немецкой экономики, вызванным сокращением поставок российского газа в Европу. Предполагалось привлечь к работе Фонд экономической стабилизации (WSF) и предоставить ему кредитные линии в размере 200 млрд евро, после этого планировалось использовать деньги для субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва «никого не выгоняла», иностранные компании сами стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом он подчеркивал, что предприятия не боролись за свои интересы.

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    13 декабря 2023, 05:49
    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
    @ Andy Dean/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Суд, удовлетворив иск Генпрокуратуры, передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против спецоперации.

    Холдингом управляли экс-министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, полностью запретив их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма», Ефименко использовал ресурсы компании для поставок дронов и обмундирования ВФУ.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. Сразу после этого она улетела в ОАЭ. Соглсно данным прокуратуры, ей принадлежало более 96% капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс».

    В иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, членам экстремистского объединения «создает серьезную угрозу безопасности государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях и в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, боевых машин десанта и пехоты.

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