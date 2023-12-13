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    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    17 комментариев
    13 декабря 2023, 05:49

    Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК

    «Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу

    Tекст: Вера Басилая

    Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против специальной военной операции.

    Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полностью запретил их деятельность в России, пишет «Коммерсант».

    Утверждается, что  Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма» Ефименко использовал ресурсы компании для покупки и поставок дронов и обмундирования вооруженным формированиям Украины.

    По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. После этого она сразу же улетела в ОАЭ. Ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс», следует из данных прокуратуры.

    В своем иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, «создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам».

    В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.

    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

    Коментарии (25)
    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 20:33
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    Российский боец рассказал, как раненый выживал 10 дней в поле
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Боец с позывным «Бабка», который, будучи раненым, десять дней пролежал в поле в зоне СВО, рассказал, как ему удалось выжить.

    Боец получил осколочные ранения спины, поясницы и ягодиц после штурма двух опорников ВСУ. Также он рассказал RT, что один из раненых вэсэушников оказал ему медпомощь: перевязал раненую спину. По его словам, украинца спасти не удалось – «у него уже нога сухая была».

    После этого все дни до своего спасения «Бабка» питался только снегом. Он рассказал, что была соленая еда, но он не ел ее, так как после этого хотелось пить. В один день он проснулся и увидел, что на блиндаж упал снег. Тогда боец стал лепить из него снежки, собирать их и есть.

    «Бабку» считали погибшим, но он смог ползком на руках добраться до ближайшей позиции ВС России, где ему уже оказали медпомощь. Сейчас медики оценивают его состояние как стабильное, средней степени тяжести.

    Ранее сообщалось, что два тяжелораненых бойца России и Украины 10 дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    Коментарии (25)
    12 декабря 2023, 17:31
    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили

    Совет Евросоюза перенес решение о начале переговоров с Украиной о членстве в ЕС на саммит 14 декабря

    Вопрос о вступлении Украины в ЕС отложили
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза по общим вопросам на своем заседании в Брюсселе не принял никакого решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в сообщество и перенес этот вопрос на саммит ЕС, который состоится 14-15 декабря, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вопреки первоначальным планам Совет по общим вопросам не будет инициировать переговоры о вступлении Украины в ЕС», – сказал глава МИД Венгрии на встрече с журналистами по итогам заседания, передает ТАСС.

    Он отметил, что министры не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

    Ранее Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Еврокомиссия не подготовила предложение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

    Он также заметил, что для Венгрии это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего всего ЕС.


    Коментарии (16)
    12 декабря 2023, 14:31
    Зеленский назвал численность Сухопутных войск Украины

    Зеленский: Численность Сухопутных войск Украины составляет 600 тыс. человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сухопутных войсках Украины служат около 600 тыс. человек, заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    Сухопутные войска Украины. Почти 600 тыс. воинов различных подразделений», – сообщил он, передает РИА «Новости».

    Ранее издание The Washington Post со ссылкой на командира штурмовой группы 68-й бригады ВСУ сообщило, что в украинских войсках возник дефицит квалифицированных военных.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 08:16
    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Марочко: Киев использует тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении

    Киев стал использовать тактику «мясных штурмов» на Купянском направлении
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование использует тактику «мясных штурмов» без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям с украинской стороны при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ около Синьковки и Петропавловки в качестве отвлекающих маневров направляют небольшие маневренные группы без огневой поддержки во фланги ВС России, что приводит к необоснованным потерям, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что на особо важных для украинского командования участках зафиксированы не имеющие никаких перспектив лобовые атаки необученных украинских военнослужащих.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделениями Западной группировки и ударами армейской авиации отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Синьковки, Петропавловки и Тернов Харьковской области.

    Коментарии (2)
    12 декабря 2023, 13:35
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
    @ REUTERS/Yuri Gripas

    Tекст: Александра Юдина

    Международный валютный фонд составил негативный, позитивный и базовый сценарии развития Украины, в первом случае ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, следует из доклада МВФ.

    Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.

    При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.

    Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

    Коментарии (10)
    12 декабря 2023, 16:20
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    На Украине перестала работать система экстренного оповещения о воздушной тревоге
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине возникли проблемы в работе системы оповещения о воздушной тревоге из-за сбоя в работе мобильных операторов.

    Система оповещения о воздушной тревоге отключилась в городах Сумы и Борисполь, передает РИА «Новости». Извещать жителей будут экипажи полиции с громкоговорилями.

    Во вторник Украины сообщили об отсутствии мобильной связи. Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сбоях.

    Коментарии (5)
    12 декабря 2023, 15:21
    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией

    WSJ: Зеленский в Конгрессе США столкнется с менее благожелательной аудиторией, чем в 2022 году

    Зеленский в США встретится с жесткой аудиторией
    @ Mads Claus Rasmussen/AP/ТАСС

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник столкнется в Конгрессе США с менее доброжелательной встречей, чем в 2022 году, из-за разногласий о дальнейшей помощи Киеву, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    «Во вторник, когда он вернется на Капитолийский холм, чтобы выступить за продолжение финансирования военной помощи, он встретится с более жесткой аудиторией», – цитирует газету ТАСС.

    Издание отмечает, что если в декабре 2022 года Зеленского в Конгрессе «встречали бурными овациями», то сейчас он будет выступать перед американскими законодателями на фоне того, что военные действия на поле боя «зашли в тупик».

    При этом некоторые законодатели и все большая часть американской общественности начинают относиться скептически к дальнейшей помощи Украине. Кроме того, Конгресс должен уйти на рождественские каникулы и вернуться к работе лишь в начале января, отмечает газета.

    Ранее телеканал Sky News сообщил, что Зеленский запаниковал из-за риска, что США прекратят финансирование военной помощи Украине, которая прекратится «через пару недель».


    Коментарии (2)
    13 декабря 2023, 04:25
    В Киеве прозвучали мощные взрывы

    Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Мощные взрывы раздалось в Киеве, после этого была объявлена воздушная тревога в городе и в области, в некоторых районах пропала вода, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Сообщается о мощных взрывах в столице Украины. В некоторых районах города пропала вода,  передает РИА «Новости».

    Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Черноморске Одесской области.

    Ранее в Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прозвучали взрывы.

    Коментарии (7)
    12 декабря 2023, 22:12
    Сенатор назвал речь Зеленского в Конгрессе «старым хламом»

    Сенатор Шмитт заявил, что Зеленский на встрече с конгрессменами не рассказал ничего нового

    Tекст: Вера Басилая

    Американские законодатели на закрытой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не услышали ничего нового, все то же «старье», заявил сенатор Конгресса США, республиканец Эрик Шмитт

    «Все то же старье, ничего нового», – приводит слова сенатора газета The New York Times, передает РИА «Новости».

    Шмитт также заявил, что сенаторы вынуждены обсуждать с Зеленским границы Украины, вместо того, чтобы говорить с президентом США о безопасности американских границ.

    Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

    Коментарии (7)
    12 декабря 2023, 21:32
    Зеленский в Америке рассказал о планах усилить передовую мужчинами старше 40 лет

    Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет

    Зеленский в Америке рассказал о планах усилить передовую мужчинами старше 40 лет
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет для действия в войсках на передовой.

    По словам американского сенатора Роджера Уикера, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в ходе своего визита в Вашингтон, передает RT.

    По украинскому законодательству, под мобилизацию попадают мужчины от 18 до 60 лет, однако лица более старших возрастов ранее не использовались в частях на передовой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных планах США превратить Украину в укрепрайон и разбиралась, в чем заключаются ключевые параметры этого плана, насколько он реализуем и как России стоит к нему относиться.

    Коментарии (14)
    12 декабря 2023, 15:43
    Захарова: Зеленский поехал в США «шаромыжничать»
    Захарова: Зеленский поехал в США «шаромыжничать»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский направился в Соединенные Штаты, чтобы «шаромыжничать» и уговаривать американское руководство не прекращать финансировать киевский режим, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Зеленский отправился «шаромыжничать с протянутой рукой» в Вашингтон, заявила Захарова, передает ТАСС.

    Украинский лидер намерен умолять «своих хозяев» не прекращать щедрое спонсирование киевского режима на фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США, предположила дипломат.

    Ранее Wall Street Journal сообщала, что Зеленский столкнется в Конгрессе с менее доброжелательной встречей, чем в 2022 году, поскольку в США появились разногласия о дальнейшей помощи Киеву.

    Коментарии (9)
    12 декабря 2023, 10:45
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google

    Поисковик Google: Украина не вошла в 2023 году в мировые тренды поиска Google, главной темой стала Газа

    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    @ Alessandra Tarantino/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский конфликт не попал в десятку самых популярных поисковых запросов за этот год, первое место в топе новостей заняла тема напряженности в секторе Газа, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

    Так, в десятку самых часто запрашиваемых новостей этого года, кроме темы конфликта Израиля и Палестины, вошли новости, связанные с взорвавшимся рядом с местом гибели «Титаника» батискафом, землетрясением в Турции, тремя ураганами в США и Канаде, стрельбой в американских штатах Мэн и Теннесси, индийской миссией «Чандраян-3», достигшей поверхности Луны, и войной в Судане, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинский конфликт был главной темой поисковика в прошлом году. В данный момент западные СМИ все чаще пишут о том, что Украина на фоне палестино-израильского конфликта отошла на второй план.

    Напомним, что Google назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году. Россияне чаще всего искали в Google «Евровидение–2019», 30-летие падения Берлинской стены и спортивные события.

    Коментарии (5)
    12 декабря 2023, 07:58
    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер

    New York Times признала провал попытки США переделать армию Украины по образцу американской

    New York Times оценила попытку США переделать ВСУ на американский манер
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Антон Антонов

    У инструкторов из США не получилось переделать армию Украины по образцу американской, пишут СМИ со ссылкой на украинские и американские источники. Кроме того, сообщается, что США и Украина разрабатывают новую военную стратегию.

    Как указывает New York Times, украинское контрнаступление 2023 года «строилось вокруг переделывания армии Украины по образцу американской». «Критики утверждают, что этот подход США использовали во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, по большей части безуспешно», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Подчеркиваются высокие потери вооруженных сил Украины. Издание указывает, что на Западе не рассчитывали, что российская оборона будет такой эффективной. В частности, войскам Украины пришлось иметь дело с более плотной обороной, чем та, преодолевать которую их учили в Германии.

    New York Times пишет, что военное руководство США и Украины в стремлении «оживить шансы Киева» занимаются поиском «новой стратегии» на 2024 год. Для этого на Украину прибудет генерал-лейтенант Антонио Агуто, который прежде находился в Германии. Агуто должен задержаться на Украине, чтобы ВСУ могли получать более обстоятельные советы. New York Times указывает, что это решение может стать шагом к отказу от неразмещения постоянных военных советников на Украине.

    В январе в немецком Висбадене должны пройти военные игры, в рамках которых могут рассмотреть детали новой стратегии. Украина хочет вести наступательные действия. США же предлагают в 2024 году заняться накоплением сил, а также сосредоточиться на сохранении удерживаемых территорий, чтобы сформировать силы, с которыми Москва будет вынуждена считаться. Как пишет издание, это должно подтолкнуть Россию к «содержательным переговорам в конце 2024 или уже в 2025 году».

    Высказываются опасения, что конфликт примет затяжной характер и станет похож на 1916-й год – самый кровопролитный в Первой мировой войне.

    Напомним,  заместитель советника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер сообщил, что в Белом доме хотят вынудить Россию пойти на переговоры на условиях Украины. Файнер отмечает, что Вашингтон хотел бы поставить украинцев в конце следующего года в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо Москва садится за стол переговоров на приемлемых для Украины условиях, либо «увидит более сильного» противника.

    Коментарии (8)
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      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

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