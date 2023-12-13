Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.9 комментариев
Суд конфисковал принадлежавший экстремистам с Украины холдинг ВПК
«Коммерсант»: Суд изъял холдинг предприятий ВПК у экстремистов с Украины и передал Росимуществу
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и передал Росимуществу холдинг предприятий военно-промышленного комплекса, владельцами которого оказались члены экстремистской группы – спонсоры ВСУ и выступавшие против специальной военной операции.
Холдингом управляли бывший министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и полностью запретил их деятельность в России, пишет «Коммерсант».
Утверждается, что Ефименко и Андреева помогали ВСУ через Белоцерковский благотворительный фонд. Будучи президентом украинского ООО «Биофарма Плазма» Ефименко использовал ресурсы компании для покупки и поставок дронов и обмундирования вооруженным формированиям Украины.
По данным газеты, сестра Ефименко получила гражданство России в 2022 году и сменила ФИО, став Елизаветой Андреевой. После этого она сразу же улетела в ОАЭ. Ей принадлежало более 96% акционерного капитала ПАО «УралАТИ» и 59% АО «Фритекс», следует из данных прокуратуры.
В своем иске Генпрокуратура отмечает, что подконтрольность членам экстремистского объединения предприятий, поставляющих продукцию оборонным заводам, «создает серьезную угрозу безопасности российского государства, может повлечь срыв гособоронзаказа и передачу конфиденциальной и иной значимой информации недружественным странам».
В российский холдинг входят компании в Волгоградской Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане. Среди них – ООО «Вати-Авто», ПАО «УралАТИ», «Фритекс» и другие. Основными заказчиками и потребителями продукции которого являются государственные оборонные заводы, использующие ее для производства самолетов и вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты.