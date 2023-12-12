Политолог Мартынов: Россияне осознали стратегическую важность «поправки Терешковой» к Конституции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«С одной стороны, Конституция – это закон прямого действия. С другой стороны, ее можно условно считать живым организмом. Поэтому, как и жизнь вокруг, ее нормы тоже меняются время от времени, дабы соответствовать самым долгосрочным и масштабным вызовам. Мы живем уже не в той реальности, что была в 1993 году», – подчеркнул Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Самый масштабный пакет поправок был принят в 2020 году. Мы помним, что принятие изменений носило всенародный характер. Стратегически важной является так называемая «поправка Терешковой», которая буквально по ходу заседания в Госдуме указала: коль скоро мы обновляем Конституцию, то и электоральные циклы главы государства должны начинаться сначала», – напомнил собеседник.

«И сегодня, спустя три года, мы смотрим на результаты социологических опросов и видим, что подавляющие большинство граждан желали бы выдвижения президента Путина на новый срок. Народ ведь не обманешь, он прекрасно осознает фундаментальный и экзистенциальный характер нынешних внешних вызовов. Общество видит прямое противостояние России с группой западных стран. Причем речь идет не только о специальной военной операции на Украине. Это лишь один из элементов противостояния. И люди задают себе вопрос: с кем, если не с нынешним лидером, наша страна должна проходить этот сложный период?», – указал он.

«Я прекрасно помню, как несколько лет назад многие скептично относились к прогнозам о том, что нас ожидает слом международной системы. Тогда казалось, что это теоретические разговоры и некоторые аналитики излишне драматизируют. Потом наступила пандемия. Все насторожились. А потом началась СВО и скептики поутихли. И только сейчас мы понимаем всю важность тех поправок, что были сделаны три года назад», – подчеркнул аналитик.

«Конституция – это квинтэссенция тысячелетней истории и традиций государственности нашей страны, нашего общества, нашей культуры. Именно этим обусловлена необходимость внесения в основной закон страны тезисов о Боге, о традиционной семье, как союзе мужчины и женщины, о детях, о русском языке. Возникла такая историческая необходимость и Конституция отреагировала на это», – резюмировал Мартынов.

Напомним, 12 декабря в России отмечается День Конституции. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. Государственный праздник был установлен указом первого президента России Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года, до 2004 года включительно являлся нерабочим днем.

15 января 2020 года, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. 20 января 2020 года глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, получивший название «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Документ предусматривал 206 поправок к 42 статям основного закона РФ. Общероссийское голосование по закону прошло 1 июля того же года. Граждане высказались за его принятие.

Во вторник на встрече с судьями Конституционного суда России Путин напомнил, что «пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки в Конституцию, которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее». «Они (поправки) были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, были затронуты некоторые другие вопросы социального характера», – передает ТАСС слова Путина.

По его оценке, «все это говорит о том, что основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в Конституционный суд за защитой своих прав».