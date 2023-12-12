Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Экс-кандидата в мэры Звенигорода осудили за двойное убийство
Экс-кандидата в мэры Звенигорода Дмитравцова осудили за двойное убийство
Суд признал подмосковного предпринимателя, бывшего кандидата в мэры Звенигорода Александра Дмитравцова виновным в двойном убийстве, ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Московской области.
Дмитравцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия», «Кража» и «Угроза убийством», и приговорен к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев, передает ТАСС.
Осенью 2020 года Дмитравцов спланировал убийство двух своих знакомых. Он застрелил их в ходе встречи, организованной под предлогом ведения переговоров о продаже доли земельного участка, из заранее приобретенного огнестрельного оружия.
Предприниматель не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием, его причастность к убийству удалось доказать благодаря собранным доказательствам и заключению более 15 судебных экспертиз, отметили в ГСУ СК по Московской области.
В феврале Люберецкий горсуд Подмосковья приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах.