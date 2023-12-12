Экс-кандидата в мэры Звенигорода осудили за двойное убийство

Экс-кандидата в мэры Звенигорода Дмитравцова осудили за двойное убийство

Tекст: Валерия Городецкая

Дмитравцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия», «Кража» и «Угроза убийством», и приговорен к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев, передает ТАСС.

Осенью 2020 года Дмитравцов спланировал убийство двух своих знакомых. Он застрелил их в ходе встречи, организованной под предлогом ведения переговоров о продаже доли земельного участка, из заранее приобретенного огнестрельного оружия.

Предприниматель не признал свою вину и отказался сотрудничать со следствием, его причастность к убийству удалось доказать благодаря собранным доказательствам и заключению более 15 судебных экспертиз, отметили в ГСУ СК по Московской области.

В феврале Люберецкий горсуд Подмосковья приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию и покушения на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах.