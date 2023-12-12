Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Нарушителей антиотмывочного закона решили не допускать к платформе цифрового рубля
Финразведка: Нарушителей антиотмывочного закона не допустят к платформе цифрового рубля
Клиенты с «красным» уровнем риска на антиотмывочном сервисе Банка России «Знай своего клиента», не получат доступ к платформе цифрового рубля, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд.
По его словам, в законе проектируется, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России «Знай своего клиента», не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля, передает ТАСС.
Негляд добавил, что необходимо отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить взаимодействие с ЦБ по этому вопросу.
Напомним, использование цифрового рубля будет наравне с другими востребованными у населения способами оплаты, сообщили в Банке России.