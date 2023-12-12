Нарушителей антиотмывочного закона решили не допускать к платформе цифрового рубля

Финразведка: Нарушителей антиотмывочного закона не допустят к платформе цифрового рубля

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в законе проектируется, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен красный уровень риска на платформе Банка России «Знай своего клиента», не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля, передает ТАСС.

Негляд добавил, что необходимо отработать эти поправки, которые с 1 января 2025 года должны будут вступить в силу и выстроить взаимодействие с ЦБ по этому вопросу.

Напомним, использование цифрового рубля будет наравне с другими востребованными у населения способами оплаты, сообщили в Банке России.