Гердт: Выплата компенсаций немецким компаниям за инвестиции в Россию может обанкротить ФРГ

Экс-депутат Бундестага Гердт: У ФРГ нет денег, чтобы выплачивать компенсации компаниям, потерявшим на инвестициях в России

Tекст: Илья Абрамов

«Если компания понесла убытки из-за политики руководства Германии, то она вправе потребовать от государства компенсации за свои потери. Поэтому с юридической точки зрения поданные заявки имеют все шансы на удовлетворение», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

«Другое дело, что я не верю в правовую систему ФРГ. Уверен, что правительство Германии будет оправдывать свои действия, приведшие к убыткам немецких компаний. Ими всячески будет создаваться видимость некой заботы о безопасности страны. И под эти заявления деньги просто никому выплачивать не станут», – поясняет он.

«Однако если хотя бы одному предприятию удастся выиграть дело и создать прецедент, то ФРГ захлестнет волна исковых заявлений с требованиями возмещения убытков. И речь пойдет не только о потерянных инвестициях, но и об отсутствии дешевых энергоносителей из России», – подчеркивает собеседник.

«В таком случае Германия рискует стать банкротом, так как денег для выплат компенсаций нет. Уже сейчас в бюджете страны есть многомиллиардная дыра. Новые средства взять негде, так как сокращается сумма налогов из-за уменьшения числа рабочих мест и количества предприятий. И при самом неблагоприятном стечении обстоятельств страну может ожидать крах финансовой системы и дефолт», – заключил Гердт.

Ранее дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России. До них такое же решение принял энергетический концерн Wintershall Dea.

В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

Напомним, Федеральный конституционный суд Германии счел недопустимым перевод 60 млрд евро из дополнительного бюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов, пишет Financial Times.

Эти средства предназначались для борьбы с кризисом немецкой экономики, вызванным сокращением поставок российского газа в Европу. Предполагалось привлечь к работе Фонд экономической стабилизации (WSF) и предоставить ему кредитные линии в размере 200 млрд евро, после этого планировалось использовать деньги для субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения.

Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва «никого не выгоняла», иностранные компании сами стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом он подчеркивал, что предприятия не боролись за свои интересы.