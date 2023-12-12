МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.

При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.

Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.