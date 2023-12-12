Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.0 комментариев
МВФ: Украинский конфликт при негативном сценарии закончится в 2025 году
Международный валютный фонд составил негативный, позитивный и базовый сценарии развития Украины, в первом случае ВВП страны упадет на 5%, а ВСУ будут вынуждены прекратить огонь к 2025 году, следует из доклада МВФ.
Уточняется, что негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года, так как ВВП Украины в 2024 году снизится на 5%, в 2025-м не ожидается ни роста, ни падения, передает РБК.
При этом в базовом сценарии прописано, что военный конфликт с Россией продолжится до конца 2024 года, а если он будет реализован, то ВВП Украины начнет расти, высокий показатель будет достигнут уже в 2025 году.
Кроме того, согласно положительному сценарию, экономика страны начнет расти только при высоком уровне инвестиций и росте производительности, однако в таком сценарии нет пункта про конец конфликта.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев описал «последний эпизод «Слуги народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.