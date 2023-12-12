Tекст: Алексей Дегтярев

На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

В районе Курдюмовки и Клещеевки (ДНР) поражена живая сила и техника 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Всего на этом направлении украинская сторона потеряла до 240 человек, два БТРа и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-20 и две САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР, бригаде нанесено огневое поражение. ВСУ за сутки потеряли на этом направлении до 70 человек, три боевые бронированные машины, САУ «Акация» и две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила 57-ю механизированную бригаду ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Там украинская сторона потеряла до 105 человек, две бронемашины и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила пять атак украинских штурмовиков 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад у Кирово (ДНР), Петровского и Червоной Дибровы (ЛНР). ВСУ потеряли до 185 человек.

На Запорожском направлении отражена атака штурмовиков 14-й бригады нацгвардии Украины, поражена живая сила 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новоселовки (Запорожская область). Общие потери украинской стороны составили до 70 человек.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 человек в результате обстрела артиллерии по районам сосредоточения подразделений 123-й бригады теробороны у Камышан (Херсонская область). При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы Д-20 и две САУ «Гвоздика».

ПВО за сутки перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и тактическую ракету «Точка-У».

Уничтожены 23 украинских дрона у Белогоровки, Старомихайловки, Марьинки (ДНР), Новоселовского (ЛНР), Алешек (Херсонская область), Токмака и Полог (Запорожская область).