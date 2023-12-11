Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.23 комментария
«Ланцетами» уничтожены украинские танки и САУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
На правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная САУ вооруженных сил Украины, их уничтожили барражирующими боеприпасами «Ланцет», сообщило Минобороны России.
Украинские силы вели огонь с закрытых огневых позиций «по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области». Танки и САУ были выявлены с помощью разведывательных беспилотников российских десантников. Для уничтожения украинской техники было решено использовать «Ланцеты», запуск выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ, передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что российские войска уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра. Также утром в воскресенье сообщалось, что за день ВСУ выпустили по 12 мирным населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области 99 снарядов из ствольной артиллерии.