Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.4 комментария
Путин заявил об «оборзевших» властях Украины
Путин: Власти Украины оборзели, объявив русских некоренным народом
Украинские власти «совсем оборзели», объявив русских некоренным народом на Украине, заявил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«Никогда ничего подобного мы не делали бы, если бы не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях на Украине, изгонять людей оттуда. Объявили русских некоренной нацией на Украине. Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?» – сказал Путин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что для героев страны определяющее качество – это честь, чувство долга и любовь к Родине.