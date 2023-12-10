До конца 1940 года Латвию покинули 48,6 тыс. немцев. Осталось около 13,5 тысяч. Но все это было детской шуткой по сравнению со следующим этапом ректификации. Оккупированную Латвию делали judenfrei.10 комментариев
Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России
Участники специальной военной операции сражаются за будущее России, заявил глава государства Владимир Путин.
«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.
«Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.
Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.