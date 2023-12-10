Путин заявил о роли бойцов СВО в будущем России

Tекст: Валерия Городецкая

«От вашей боевой работы очень многое зависит в будущем России. Это очевидный факт», – сказал Путин в беседе после вручения медалей «Золотая звезда» по случаю Дня героев Отечества, фрагмент которой опубликовал журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Глава государства назвал приоритетом сохранение жизни бойцов на передовой и отметил сложность будней на фронте.

«Я знаю, там непросто. Жизнь на фронте, когда эти [БПЛА] летают, как мухи, над головой. Это все гораздо сложнее и прозаичнее, чем бокал шампанского при награждении звездами Героев РФ в кремлевских дворцовых павильонах. Конечно, все сложнее», – сказал он.

Ранее Путин назвал поддержку участников специальной военной операции одним из главных вопросов для Совета по развитию гражданского общества и правам человека.