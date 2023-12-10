Байден предупредил о последствиях для США в случае победы Трампа

Джо Байден предупредил о множестве угроз для США в случае победы Трампа

Tекст: Вера Басилая

Байден считает, что достижения его администрации поставлены на карту на следующих выборах. По его словам, Трамп представляет множество угроз: от права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире, передает ТАСС.

Президент США заявил, что Трамп несет угрозу американской демократии, в случае потери которой американцы потеряют все. Он считает, что в случае возможной победы республиканца на выборах, его второй президентский срок будет хуже первого: будет использовать американских военных на улицах Америки, чтобы преследовать своих политических оппонентов.

Он саркастично прокомментировал обещания Трампа не становиться диктатором в случае своей победы, «кроме первого дня».

«Ну, слава Богу, что так. Только в первый день!» – отметил Байден, перекрестившись

По словам американского лидера, США не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости (в 2026 году), «голоса демократов должны быть услышаны».

Ранее Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.