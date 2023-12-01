На выставке «Россия» стартовал День Чувашии

Tекст: Валерия Городецкая

«Благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, поддержке правительства России мы развиваемся, достигаем успехов и строим планы на будущее. Вместе мы создаем привлекательные условия для жизни, создания семей, работы и самореализации. Все достижения Чувашии и планы – результат особого отношения чувашского народа к труду, поддержки созидательной активности и инициатив граждан», – сказал Николаев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что Чувашия является одним из немногих российских регионов, где масштабно и комплексно подходят к экологической повестке. «Уже сегодня Чувашия входит в десятку лидеров рейтинга качества жизни в регионах России, экологического рейтинга», – подчеркнул глава региона.

В республике модернизируются коммунальные системы: водоснабжения и водоотведения, тепловые и электрические сети, лифтовое хозяйство, инфраструктура обращения с ТКО. Особое внимание сегодня регион уделяет развитию туризма, рассказал Николаев.

Чувашская Республика – один из центров сельского хозяйства в России. Регион является безусловным лидером в производстве хмеля: здесь разработан экспериментальный образец хмелеуборочного комбайна, создан центр компетенций в хмелеводстве. Кроме того, Чувашия занимает лидерские позиции в импортозамещении лука-севка.

В регионе уделяется внимание цифровизации в различных областях жизни, за три года широкополосный доступ к интернету получили 480 социально значимых объекта, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации. Кроме того, на выставке «Россия» представлена стратегия развития туризма в Чувашии до 2035 года и достижения в работе по защите лесов и экологической среды в регионе.

В «Доме российской кухни» в День региона проходят мастер-классы от шеф-поваров и кондитеров республики по приготовлению национальных блюд с дегустацией. На выставке-форуме представлена продукция чувашских производителей – знаменитой мясной, молочной продукции и кондитерских изделий.

Одно из самых ярких событий культурной программы – свадебная церемония с чувашскими обрядами. Во время свадьбы гости выставки-форума увидят национальные традиции и наряды, услышат традиционную песню-плач невесты с причитаниями.