У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.3 комментария
Минпромторг не исключил введения ограничений на ввоз непродовольственных товаров
Минпромторг: Ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров могут быть введены в России
Ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров могут быть введены в России по аналогии с ограничениями для импорта некоторых продовольственных товаров, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе пленарного заседания Российского винодельческого форума.
По его словам, по непродовольственным товарам, где 28 млрд рублей оборот, 20 млрд – это импортная продукция, и чтобы эти 20 млрд рублей оставались в России, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, поэтому ограничения появятся, передает ТАСС.
Как сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, ведомство поддерживает предложение о продолжении действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран уже после 1 января 2024 года.
Ранее пресс-служба МЭР сообщила, что правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.