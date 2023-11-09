Минпромторг не исключил введения ограничений на ввоз непродовольственных товаров

Минпромторг: Ограничения на ввоз ряда непродовольственных товаров могут быть введены в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, по непродовольственным товарам, где 28 млрд рублей оборот, 20 млрд – это импортная продукция, и чтобы эти 20 млрд рублей оставались в России, мы говорим о том, что необходимо думать о том, чтобы вводить ограничения, особенно там, где мы производим свою продукцию, поэтому ограничения появятся, передает ТАСС.

Как сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, ведомство поддерживает предложение о продолжении действия пошлин в размере 20% на ввоз вин из недружественных стран уже после 1 января 2024 года.

Ранее пресс-служба МЭР сообщила, что правительство России увеличило ставки ввозных таможенных пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, они будут действовать до конца 2023 года.