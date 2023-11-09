Казахстан призвал Россию координировать усилия по продбезопасности

Токаев: России и Казахстану важно координировать усилия в обеспечении продбезопасности

Tекст: Ольга Никитина

«В условиях беспрецедентных глобальных вызовов нашим странам как никогда важно координировать усилия по обеспечению продовольственной безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Путин в ходе форума отметил, что Москва и Астана совместно ведут масштабные проекты по производству и поставкам высококачественной сельскохозяйственной техники.

В этой связи он отметил, что Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод «не только экспортируют свою продукцию, но и занимаются локализацией ее сборки на казахстанской территории».

Также Путин пригласил представителей российских и казахстанских регионов принять участие в следующем форуме регионов двух стран, который пройдет в 2024 году в Уфе.

По словам российского лидера, в партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. «Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», – заверил он.

Ранее Путин заявил, что в этом году фиксируется очень хороший урожай пшеницы в России, страна удержит первое место в мире по экспорту.