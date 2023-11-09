Актеры Голливуда официально прекратили забастовку

Актеры Голливуда прекратили забастовку с компромиссом на сумму в 1 млрд долларов

Tекст: Александра Юдина

Так, SAG-AFTRA в своей соцсети X (ранее Twitter, запрещена в России) сообщила, что переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за предварительное соглашение AMPTP, передает ТАСС.

Так, с 00.01 (8.01 по Москве) 9 ноября забастовка официально приостановлена, закрываются все места для проведения пикетов.

В заявлении федерации указано, что на сумму более чем в 1 млрд долларов заключена сделка экстраординарного масштаба.

Уточняется, что в рамках соглашения предусматривается повышение минимальных выплат, мер защиты членов федерации от «угроз искусственного интеллекта», а также включение «бонуса за участие в потоковом вещании».

В конце сентября американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, длившейся с июля. В августе из-за забастовки перенесли вручение премии «Эмми».

Напомним, в США проходит крупная забастовка актеров и сценаристов Голливуда, ее причинами называют уровень заработной платы, борьбу за авторское право и условия работы.

