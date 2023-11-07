По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.7 комментариев
Госдума одобрила регистрацию автомобиля без полиса ОСАГО
Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации машины
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС).
Документ предусматривает изменения в законах об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».
Также, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля, что даст возможность водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции.
Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление.
Ранее Центральный Банк России увеличил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых машин физлиц на 10%.