Госдума одобрила регистрацию автомобиля без полиса ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении проект об исключении ОСАГО из обязательных документов для регистрации машины

Tекст: Ольга Иванова

Документ предусматривает изменения в законах об ОСАГО и о безопасности дорожного движения, передает РИА «Новости».

Также, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля, что даст возможность водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции.

Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление.

Ранее Центральный Банк России увеличил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых машин физлиц на 10%.