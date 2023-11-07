Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.7 комментариев
В Улан-Удэ открылась тысячная школа в рамках нацпроекта «Образование»
Школа Поселья в Иволгинском районе Улан-Удэ стала тысячной по счету, построенной в рамках нацпроекта «Образование» учебной организацией.
В новом корпусе на 5,6 кв. м будут учиться 250 ребят, он предназначен для 6–11 классов. Школу построили по концессии при участии ПроШколы (Группа ВЭБ.РФ).
В школе есть хореографический класс, швейные и столярные мастерские. А на территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для уроков биологии, говорится в Telegram-канале Новости ВЭБ.РФ.
Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используются четыре языка: русский, бурятский, шрифт Брайля и монгольская вязь.
Яркий фасад расписали местные художники в рамках социокультурного проекта ВЭБа – «Сайнуу».