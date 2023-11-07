В Улан-Удэ открылась тысячная школа в рамках нацпроекта «Образование»

В новом корпусе на 5,6 кв. м будут учиться 250 ребят, он предназначен для 6–11 классов. Школу построили по концессии при участии ПроШколы (Группа ВЭБ.РФ).

В школе есть хореографический класс, швейные и столярные мастерские. А на территории расположены спортивные площадки, хоккейная коробка, полоса препятствий и теплицы для уроков биологии, говорится в Telegram-канале Новости ВЭБ.РФ.

Акцент сделан на сохранении культурных традиций. В системе навигации используются четыре языка: русский, бурятский, шрифт Брайля и монгольская вязь.

Яркий фасад расписали местные художники в рамках социокультурного проекта ВЭБа – «Сайнуу».