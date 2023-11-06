Белый дом: Байден заверил Нетаньяху в обеспечении Израиля для борьбы с ХАМАС

Sky News назвал три провала поездки Блинкена на Ближний Восток

Sky News перечислил три провала в поездке Блинкена на Ближний Восток

Tекст: Алексей Дегтярев

Визиты Блинкена в Израиль, на Западный берег реки Иордан, в Иорданию, Ирак и Турцию похожи на «дорогу в никуда», указал Уэгхорн в эфире Sky News, передает ТАСС.

По мнению обозревателя, визиты преследовали несколько целей, но ни одна не была достигнута.

Блинкен, полагает эксперт, намеревался убедить Израиль сделать паузу в боевых действиях, но предложение отклонили, поскольку Тель-Авив хочет сначала освободить заложников.

Блинкен также хотел обсудить с арабскими странами «долгосрочные решения» по конфликту Израиля и Палестины, но арабский мир счел такие беседы преждевременными с учетом бомбардировки Газы.

Также Блинкен пытался «остановить расширение конфликта» в регионе, но он не встретился с представителями Ирана и ливанской «Хезболлы», потому об успехе этой миссии говорить не приходится, заключил обозреватель.

Ранее турецкие СМИ заметили, что глава МИД Турции Хакан Фидан уклонился от объятий Блинкена во время рукопожатия.