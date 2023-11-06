Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Белый дом: Байден заверил Нетаньяху в обеспечении Израиля для борьбы с ХАМАС
Израильская сторона продолжит получать средства, нужные ей для борьбы с ХАМАС, это пообещал президент США Джо Байден премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Байден в беседе с Нетаньяху «дал четко понять», что США продолжат обеспечивать Израиль необходимыми «инструментами и средствами», сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее американские СМИ писали, что Байден считает карьеру Нетаньяху оконченной.