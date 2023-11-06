Грузия заявила, что Запад не требует от нее ввести санкции против России

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Евросоюз не требует от Грузии ввести санкции против России, это абсолютный абсурд, – заявил он журналистам. – Если бы потребовал, то параллельно должен был бы гарантировать Грузии военную и экономическую безопасность».

По его словам, информацию об этом, а также о том, что ради предоставления статуса Грузия якобы должна освободить из заключения отбывающего шестилетнее наказание экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили распространяют те оппозиционеры и НПО в стране, которые не хотят ее внешнеполитических успехов.

Шалва Папуашвили отметил, что введения двусторонних санкций против России от Грузии не трубуют и в НАТО.

«Такие санкции привели бы к экономической катастрофе в Грузии, десятипроцентному падению экономики и несли бы риск военной конфронтации с Россией», – сказал он.

Грузия участвует во всех международных рестрикциях против России, но не вводила санкций на двусторонней основе.

Председатель парламента отметил, что «настроен оптимистично» по вопросу присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС в этом году.