Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).2 комментария
Грузия заявила, что Запад не требует от нее ввести санкции против России
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «абсолютным абсурдом» сведения о том, что Евросоюз ради присвоения его стране статуса кандидата требует ввести санкции против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Евросоюз не требует от Грузии ввести санкции против России, это абсолютный абсурд, – заявил он журналистам. – Если бы потребовал, то параллельно должен был бы гарантировать Грузии военную и экономическую безопасность».
По его словам, информацию об этом, а также о том, что ради предоставления статуса Грузия якобы должна освободить из заключения отбывающего шестилетнее наказание экс-президента, гражданина Украины Михаила Саакашвили распространяют те оппозиционеры и НПО в стране, которые не хотят ее внешнеполитических успехов.
Шалва Папуашвили отметил, что введения двусторонних санкций против России от Грузии не трубуют и в НАТО.
«Такие санкции привели бы к экономической катастрофе в Грузии, десятипроцентному падению экономики и несли бы риск военной конфронтации с Россией», – сказал он.
Грузия участвует во всех международных рестрикциях против России, но не вводила санкций на двусторонней основе.
Председатель парламента отметил, что «настроен оптимистично» по вопросу присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС в этом году.