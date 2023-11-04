Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.2 комментария
Международная выставка-форум «Россия» открылась масштабным флешмобом
Гости Международной выставки-форума «Россия» приняли участие в масштабном флешмобе в рамках церемонии открытия. Посетители исполнили танцевальные эпизоды на всех основных площадках ВДНХ в Москве. Выставка «Россия» начала работу в День народного единства – 4 ноября.
Флешмоб прошел в 10 точках ВДНХ при поддержке профессиональных танцоров, которые обучили собравшихся граждан несложным танцевальным движениям. Главными местами проведения флешмоба стали уличное пространство перед павильоном № 75, где расположены экспозиции всех 89 регионов России, галерея «Достижения России» – один из ключевых арт-объектов всей выставки, и инсталляция «Живая карта России» у главного входа на ВДНХ. Аналогичные мероприятия состоялись в павильоне «Атом», Винной ярмарке, а также у медиаклуба «Знание», стендов Газпрома и Министерства природных ресурсов и экологии.
«Международная выставка-форум «Россия» – это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий. Наша цель – сконцентрировать все наиболее яркие успехи в новейшей российской истории на одной площадке, рассказать о ключевых проектах в новой форме и с использованием современных технологий, дать возможность всем желающим пообщаться с теми, чьими руками эти достижения были совершены», – рассказала генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Дирекция Выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Участие в выставке примут представители органов федеральной власти, крупных корпораций, общественных объединений. «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года.