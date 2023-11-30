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    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    30 ноября 2023, 16:36

    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

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    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

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    29 ноября 2023, 18:11
    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ

    Политолог Носович: Без участия России обеспечение безопасности в Европе обречено на провал

    Эксперт: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Надежды западных стран на исключение России из международного сообщества провалились, потому что без Москвы невозможно обеспечить безопасность в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее Северная Македония и Болгария решили снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

    «Поездка Сергея Лаврова на саммит ОБСЕ в Северную Македонию важна сама по себе. После начала СВО западные страны обзавелись несбыточной мечтой – «отменить» Россию, сделать ее изгоем на всем международном пространстве. Но мы доказали, что мир не может существовать без Москвы», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «Развитием отношений с нашей страной заинтересованы государства Азии, Африки, Латинской Америки. Как бы ни хотелось Западу, но обеспечение безопасности Европы без России заведомо обречено на провал. И если Россия выйдет из ОБСЕ, то организация лишится какого-либо смысла для существования. Мы же не хотим этого допустить», – отмечает собеседник.

    «Как отметил Лавров, Москва до сих пор сохраняет надежды на спасение организации. Вернуть ее к выполнению изначальных задач по обеспечению безопасности и сотрудничества вполне реально, но крайне трудно. Это поможет восстановить в Европе необходимый для дипломатии дух партнерства. Именно таким образом и задумывалось объединение при подписании Хельсинских соглашений», – подчеркивает эксперт.

    «Однако сегодня ОБСЕ превратилась в международно-бюрократический инструмент прозападной пропаганды. Тем не менее Россия до сих пор играет важную роль в европейской политике. Мы наложили запрет на председательство Эстонии в организации в следующем году, а сейчас ради приезда Лаврова Болгария откроет воздушное пространство на 72 часа», – уточняет политолог.

    «Эти факты лишний раз подчеркивают значимость России в обеспечении региональной безопасности. И противникам Москвы не под силу это изменить. Украина и государства Прибалтики, конечно, могут продолжать избранную линию игнорирования и бойкота РФ, однако ни к чему хорошему это их не приведет», – считает он.

    «Украинцы и прибалты загнали себя в ситуацию, в рамках которой любой контакт с Россией считается проигрышем. К сожалению, официальные представители этих государств зачастую опасаются диалога с Москвой, поскольку боятся потерпеть в нем интеллектуальное поражение», – резюмирует Носович.

    Ранее правительство Северной Македонии приняло решение снять запрет на пролет самолета РФ для участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Встреча пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице страны, городе Скопье. Отмечается, что введенные ЕС санкции «предусматривают исключения» для «международных конференций».

    Таким образом, действия Северной Македонии не противоречат регламенту Евросоюза. Позже последовало известие и о решении Болгарии. Государство также выдало разрешение на пролет Лаврова в рамках его посещения мероприятия ОБСЕ.

    Некоторые участники организации восприняли данную новость крайне негативно. Так, пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко заявил о бойкоте делегацией страны грядущей встречи, сообщает «Коммерсант».

    По его оценке, присутствие представителей Москвы на мероприятии впервые с февраля 2022 года лишь усугубит текущий кризис объединения. Со схожим по смыслу совместным заявлением выступили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Они отметили, что грядущее выступление Россия попытается использовать для ослабления единства западного блока.

    На этом фоне министр иностранных дел Грузии Илья Дарчившвили, несмотря на демарш своих коллег, все-таки посетит саммит ОБСЕ. Председатель правящей партии страны Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что на встрече также будут присутствовать госсекретарь США и глава дипломатии ЕС, поэтому игнорирование события будет неправильным.

    Кроме того, он назвал «двойными стандартами» отказ от участия в саммите министров некоторых стран, например, Латвии. По его словам, Рига «поставляет в Россию вчетверо больше вина, чем Грузия». Он также посетовал на то, что именно это государство настаивало на вводе санкций Тбилиси в отношении Москвы, хотя само ведет с ней достаточно активную торговлю.

    Коментарии (19)
    28 ноября 2023, 20:15
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона уведомила Токио о прекращении действия соглашения о ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях.

    В сообщении на сайте МИД России отмечается, что решение о прекращении действия соглашения было принято в связи с антироссийской политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    «В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении российского МИД.

    Соглашение прекратит свое действие спустя шесть месяцев после уведомления, то есть 21 мая следующего года.

    В начале ноября Россия объявила о выходе из соглашения по ядерному оружию с Японией.

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    27 ноября 2023, 18:38
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    Эксперт из США заявил о праве России сбивать спутники Starlink над Украиной
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия имеет полное право атаковать спутники Starlink, использующиеся военнослужащими украинской армии, заявил представитель Корпуса военных адвокатов ВВС США майор Джереми Грюнерт.

    В соответствии с законами ведения войны, страна должна воздерживаться от ударов по гражданским объектам, но такие объекты могут быть атакованы, если они дают военное преимущество противнику, отметил Грюнерт в ходе выступления на конференции по космосу в Белфасте, передает ТАСС.

    «Учитывая, что системы вроде Starlink использовались для корректировки ударов беспилотников, они, вероятно, тоже подпадают под понятие «военная цель» в рамках законов войны», – приводит слова Грюнерта газета The Daily Telegraph.

    Он также согласился с заявлениями российского руководства о том, что использование украинской армией гражданской инфраструктуры делает ее ударной целью, однако «это не значит, что по гражданским спутникам всегда будут наносить удары». «Это значит, что существует такая вероятность», – подчеркнул эксперт.

    Ранее США обвинили Россию в попытке нарушить работу Starlink на Украине.

    Коментарии (11)
    27 ноября 2023, 19:08
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    Казаки передадут обнаруженные тела «пропавших» бойцов ВСУ родственникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Казаки из Шестой казачьей бригады имени М. И. Платова намерены отправить родственникам тела погибших украинских военных, которые они обнаружили закопанными в районе Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

    Как пишет Telegram-канал атамана казачьей бригады «Дон» Николая Дьяконова со ссылкой на военкора Евгения Лисицына, по распоряжению украинского командования тела украинских военных закапывают в безвестные братские могилы для того, чтобы объявить их всех пропавшими без вести и скрыть гигантские потери. Кроме того, это позволяет не выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих ВСУ.

    Как отмечается, все найденные тела казаки собираются отправить родственникам, поскольку у ВС России есть честь и совесть, «в отличие от властей Украины» и Запада.

    Атаман Дьяконов также написал о сообщении комбрига шестой казачьей лисичанской бригады с позывным Гейзер о том, что противника на переднем крае становится все меньше и меньше.

    В ноябре власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненных солдат и убитых с левого берега Херсонской области. Ранее сообщалось, что российские бойцы провели эвакуацию тел погибших солдат ВСУ из поселка Новоселовского в Донбассе и передали их родственникам.

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    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

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    29 ноября 2023, 14:12
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России

    Военный эксперт Дандыкин: Россия готова ответить на вызовы стран НАТО в Балтике

    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Прикрываясь намерениями защитить свою подводную инфраструктуру, страны НАТО наращивают давление на Россию в Балтийском регионе. Однако наша страна готова дать противникам симметричный ответ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. Ранее стало известно о готовности Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море.

    «Любые действия противника вблизи наших границ создают определенные риски. Усиление патрулирования акватории Балтийского моря со стороны Британии и других европейских государств потенциально может привести к полной блокировке акватории для российских торгового и военного флотов. Наши противники всегда мечтали «зажать» Россию», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «В связи с этим, намерение превратить Балтийское море во внутренне озеро НАТО вполне укладывается в длительную историческую парадигму, используемую западными странами для планирования действий в военной сфере. Кроме того, передвижение кораблей вблизи границ РФ позволит собрать им и некоторую разведывательную информацию», – акцентирует собеседник.

    «Не верю, что их реальной целью является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре. Могу их расстроить: они опоздали с реализацией этой цели на один год. «Северные потоки» уже разрушены, а остальным объектам опасность вроде бы не грозит. Столь глупыми отговорками Лондон пытается скрыть простое желание лишний раз напугать Москву», – подчеркивает эксперт.

    «Однако пустые демонстрации силы не собьют нас с выбранного пути. Мы привыкли к враждебности западных стран и готовы дать им пропорциональный ответ. Россия планомерно усиливает наблюдение за акваторией Балтийского моря. В случае, если корабли НАТО попытаются предпринять враждебные действия, мы быстро пресечем любую деятельность противника», – уточняет он.

    «Кроме того, мы планомерно предпринимаем и организационные улучшения в рамках работы Вооруженных сил на севере нашей страны. В настоящее время восстанавливается Ленинградский военный округ, который позволит значительно повысить эффективность российского флота в этой акватории», – резюмирует Дандыкин.

    Ранее стало известно о намерении Великобритании отправить военные корабли в Балтийское море. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Эстонии. Отмечается, что основной целью Лондона станет защита подводной инфраструктуры от «саботажного» поведения России.

    Размещение кораблей будет проходить в Балтике, Северном море и Датских проливов. Основополагающий документ, регламентирующий эти действия, был принят министрами обороны стран Объединенных экспедиционных сил. В данную организацию помимо Британии также входят Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Швеция. Перечисленные страны уже заявили о своем намерении предоставить свой флот на эти цели.

    Патрульные корабли членов объединения будет охранять британский фрегат HMS Richmond. В коалицию также входят Нидерланды, Норвегия, Дания и Исландия. Между тем, в октябре Лондон планировал отправить 20 тыс. военнослужащих в страны Северной Европы для защиты критически важной инфраструктуры. Об этом сообщало издание Reuters.

    В их число войдут моряки, морпехи и летчики. Кроме того, в регион прибудут восемь кораблей Королевского флота, группа самолетов и вертолетов, отметил премьер-министр страны Риши Сунак. Также ожидаются крупномасштабные учения с участием нескольких стран.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2023, 17:29
    Путин: Русские – это больше чем национальность

    Путин назвал наличие русских главным условием существования России и Русского мира

    Путин: Русские – это больше чем национальность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет и не может быть России и Русского мира». Об этом Владимир Путин заявил на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), в котором участвовал по видеосвязи.

    «Хочу подчеркнуть: без русских, как этноса, без русского народа нет и не может быть Русского мира и самой России... Русские – это больше чем национальность», – приводит слова президента сайт Кремля.

    Он добавил, что роль русского народа в качестве носителя культурной, духовной, исторической идентичности сохранялась на протяжении всей истории России. При этом быть русским, по словам Путина, это прежде всего «огромная ответственность за сбережение России».

    Глава государства также отметил, что русофобия, наравне с другими формами расизма и неонацизма, стала «практически официальной идеологией западных правящих элит». 

    Ранее Путин назвал многообразие конкурентным преимуществом России.


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    29 ноября 2023, 12:10
    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России

    Экономист Лизан: Западные экономисты вынуждены признать достижения Эльвиры Набиуллиной

    Экономист: «Разрушитель» Набиуллина разбила надежды Запада на крах России
    @ TASS Host Photo Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эльвира Набиуллина показала западным экономистам пример высококлассной работы в стрессовых условиях. Фактически она разбила все их иллюзорные представления о финансовой системе мира, создаваемые на протяжении 30 лет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее издание Politico назвало главу Центробанка Эльвиру Набиуллину «разрушителем» года.

    «Эльвира Набиуллина смогла отстоять российскую экономику в условиях беспрецедентного давления западных санкций. Ее продуманная политика помогла спасти рубль, в связи с чем звание «разрушитель», которым ее наградило издание Politico, можно считать вполне заслуженным. Она действительно уничтожила надежды Вашингтона и Брюсселя на поражение Москвы», – сказал экономист Иван Лизан.

    «На мой взгляд, в этой публикации недвусмысленно читается грандиозное разочарование американских и европейских экспертов. Они на протяжении 30 лет верили в свою картину мира, в которой, по их версии, Россия играла гораздо меньшую роль, чем один лишь штат Калифорния. Эта абсурдная иллюзия стала главной причиной их действий, во многом неадекватных», – подчеркивает собеседник.

    «Сотни либеральных экспертов неожиданно увидели, насколько умело действует Москва перед лицом ограничений. Конечно, им нужно найти виновного в том, что их планы по разрушению российской экономики провалились. В этот раз таким человеком назначили Набиуллину, которая «преступно» вытащила страну из-под гнета санкционного давления», – отмечает эксперт.

    «Мы справились с введенными рестрикциями. О том, что экономика РФ сумеет устоять перед оголтелым напором США и ЕС, еще в самом начале СВО говорил Владимир Путин. Конечно, не все идет гладко. Непрерывное давление Запада до сих пор доставляет нашей стране много проблем, однако мы стараемся оперативно их решать. Не умаляя заслуг Набиуллиной, скажу, что к этому «чуду» приложили руку и сотни других отечественных экономистов. Думаю, их также стоит отметить званием «разрушителей», – резюмирует Лизан.

    Ранее главу Центробанка (ЦБ) России Эльвиру Набиуллину признали «разрушителем» года. В рейтинг, посвященный подведению итогов 2024 года, ее включило издание Politico. В данной категории отмечают людей, которые «лучше всего способны переломить ход игры неожиданным образом». Отмечается, что ее денежно-кредитная политика «неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву».

    Подчеркивается, что усилия Набиуллиной помогли стране выстоять перед напором санкций еще во времена вхождения Крыма в состав России. Тогда ее «ловко поднятые процентные ставки и проведенные реформы» позволили стране развить собственную платежную систему и создать огромные резервы, что «снискало ей восхищение со стороны международных коллег».

    Однако издание отмечает, что после начала СВО всеобщее одобрение сменилось «разочарованием». Глава ЦБ сумела «парировать» давление западных санкций, призванных «перекрыть доступ России к деньгам и технологиям». Ее усилия по стабилизации финансового положения РФ привели к тому, что в сложнейших условиях государство не просто не прекратило развиваться, но и ощущает экономический рост.

    За Набиуллиной в списке «разрушителей» следуют экс-глава Каталонии и «сотрясатель земли в испанской политике» Карлес Пучдемон, «вступивший в конфликт с институтами ЕС» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «прямолинейная» глава МИД Германии Анналена Бербок и «убийца зеленой сделки» Манфред Вебер из Европарламента.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назван лидером в категории «мечтатели». По мнению издания, он один из тех, кто «в одиночку меняет ход истории», причем добивается этого «не силой своей армии или силой своей экономики», а «силой слова».

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    28 ноября 2023, 13:44
    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57

    Военный эксперт Кнутов: Беспилотники позволят Су-57 эффективнее уничтожать защищенные средствами ПВО цели

    Военный эксперт объяснил, как мини-беспилотники расширят боевые возможности Су-57
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Размещенные на Су-57 мини-дроны помогут самолету эффективнее решать разведывательные задачи и поражать цели, защищенные средствами ПВО. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее для Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту.

    «Разработка мини-беспилотников для Су-57 – это технологический прорыв, расширяющий возможности применения самолета. Новые БПЛА можно подвесить либо на крыле истребителя, либо разместить внутри машины. Существует несколько типов таких дронов, выполняющих разные задачи на поле боя», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Также БПЛА возможно использовать в качестве системы РЭБ, которая позволит создать помехи для ПВО противника. Ударные дроны будут полезны при уничтожении зенитных комплексов. Небольшой размер позволяет беспилотникам легче долетать до цели. Аппараты также смогут прикрывать самолет от ракет противника и совершать разведку по маршруту следования истребителя», – отмечает собеседник.

    «Вместе с тем размещение БПЛА уменьшает число ракет и бомб, которые может нести машина. Поэтому использование дронов будет существенно зависеть от поставленных перед конкретным вылетом целей», – подчеркивает он.

    «Если Су-57 необходимо ударить по цели, защищенной ПВО, то наиболее разумным кажется комбинированное вооружение из стандартной боевой нагрузки и беспилотников. Когда надо нанести максимальное огневое поражение противнику, на самолете разместят только управляемые бомбы и ракеты. В случае воздушного боя машину оснастят минимальным числом БПЛА для защиты от выстрелов противника», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно о том, что для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник. По данным издания, речь идет о БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и сбрасывать в воздухе.

    «Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников», – рассказал источник. Подразумевается, что в перечне используемых дронов будут ударные беспилотники, разведывательные и БПЛА для ведения радиоэлектронной борьбы.

    В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника – как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам: и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.

    Напомним, в последнее время самолеты Су-57 получают все больше новшеств, которые усиливают технические характеристики истребителя. Как писала в начале ноября газета ВЗГЛЯД, для Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Это не только серьезно расширяет огневые возможности истребителя, но и добавляет ему скрытности в части стелс-технологий.

    Кроме того, Су-57 начали оснащать двигателем второго этапа («Изделие 30»). Одна из главных его особенностей заключается в том, что он позволяет развивать сверхзвуковую скорость без включения форсажа. Это не только снижает расход топлива, но и увеличивает радиус боевой работы самолета, о чем газета ВЗГЛЯД также подробно писала.

    Коментарии (8)
    28 ноября 2023, 17:52
    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия

    Путин: Многообразие и единство культур России, традиций, языков, этносов не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов

    Путин: Западу не нужна такая страна, как Россия
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин считает, что Западу «в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    «Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую «шарманку»: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов», – приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

    По его словам, в России «на протяжении веков много раз» слышали такую риторику, а сегодня также звучат заявления, что Россию нужно «деколонизировать». «А на самом деле что им нужно – на самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту», – добавил президент.

    Он подчеркнул, что любое вмешательство извне, а также провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты будут расценены как «агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм как инструмент борьбы с нами». «Мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать», – пообещал Путин.

    Ранее президент России назвал преступлением попытки расколоть российское общество

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    29 ноября 2023, 13:43
    МИД: Присоединение Молдавии к санкциям ЕС – враждебный шаг

    Мария Захарова назвала присоединение Молдавии к санкциям ЕС против РФ «враждебным шагом», который не останется без ответа

    МИД: Присоединение Молдавии к санкциям ЕС – враждебный шаг
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия расценивает присоединение Молдавии к антироссийским санкциям Евросоюза с 23 ноября как очередной враждебный шаг и не оставит его без ответа, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге в Москве.

    «Мы уже давали оценку решению молдавских властей. Расцениваем его как очередной враждебный шаг, который направлен на разрушение российско-молдавских отношений. Не должно быть сомнений в том, что без ответа с нашей стороны он не останется», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    По ее словам, руководство республики наращивает градус антироссийской риторики в связи с приближением декабрьского заседания Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос запуска переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. 

    При этом граждане Молдавии, по ее оценкам, помнят историческую роль России в сохранении и развитии молдавской государственности.

    «Мы убеждены в тщетности попыток стереть культурно-этнический код народа Молдавии и разорвать его вековые связи с Россией», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Ранее Захарова назвала откровения украинского политика Давида Арахамии подтверждением провокации Киева в Буче, чтобы сорвать переговорный процесс.

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    28 ноября 2023, 18:20
    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года

    Путин призвал помнить уроки революции 1917 года, Гражданской войны и распада СССР в 1991 году

    Президент России Владимир Путин заявил, что современное общество до сих пор расплачивается за ошибки центральной власти, допущенные в ходе революции 1917 года, Гражданской войны и во время распада СССР.

    «Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны, распада СССР 1991 года. Казалось бы, столько лет прошло, но живущие сейчас люди всех национальностей и даже родившиеся уже в XXI веке до сих пор – даже спустя десятилетия – расплачиваются за допущенные тогда просчеты, за потакания сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти, за политику искусственного, насильственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – приводит официальный сайт Кремля слова президента на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

    По словам Путина, возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги «не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой». «И раны эти еще долго не залечить», – отметил российский президент. 

    Он подчеркнул, что любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество – это «предательство, преступление против всей России». «Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», – предупредил Путин.

    Ранее президент России назвал русских главным фактором существования России и Русского мира.

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    28 ноября 2023, 18:43
    Путин: Россия будет опираться на вековые ценности

    Путин отметил не подлежащие «выкорчевке» вековые ценности России

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет опираться на вековые ценности, которые не подлежат «выкорчевке», а сбережение и преумножение народа России является задачей на поколения вперед, заявил президент Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

    Президент напомнил о фактах, обратив внимание на верность «вечным традициям» в годы Великой Отечественной войны. «И сегодня это все продолжатся, это выкорчевке не подлежит, это основа, суть России, суть нашего народа. Мы всегда будем смотреть вперед, двигаться вперед, но всегда будем опираться на наши вековые традиции и наши духовные корни», – подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также назвал сбережение и преумножение народа России задачей на поколения вперед и будущим Русского мира, «тысячелетней вечной России».

    Ранее Путин заявил, что русские – это «больше чем национальность», без русских людей «нет, и не может быть России и Русского мира».

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