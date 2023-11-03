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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    23 комментария
    3 ноября 2023, 14:35

    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов

    КП: Уехавший из России актер-иноагент Смольянинов зарабатывает пением в переходах

    Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов*, живущий в Риге, рассказал, что зарабатывает на жизнь пением в переходах, сообщили СМИ.

    Как передает КП, Смольянинов рассказал, что решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой играет в переходах.

    Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он сам. Поскольку приглашать никому не известную группу дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам экс-актера, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене.

    Ранее российский актер Артур Смольянинов* (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович были внесены в список террористов и экстремистов.

    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

    Коментарии (47)
    2 ноября 2023, 21:37
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    Семью мигрантов решили выдворить из России после драки их сына в школе
    @ Артем Коротаев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства, правоохранительные органы обратили внимание на эту семью после того, как их сын избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба областного ГУМВД.

    На выходных в нижегородских пабликах в соцсетях соцсетях появилось видео избиения в школе восьмиклассником другого мальчика. Подросток несколько раз сильно ударил младшего и хватал его за горло, сообщает РИА «Новости».

    Сотрудники управления по вопросам миграции выяснили, что близкие родственники подростка нарушили правила пребывания в России. 41-летний иностранный гражданин нарушил правила миграционного учета, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории России по истечении законного срока пребывания.

    В отношении мужчины и женщины составлены протоколы об административных правонарушениях по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Им назначено наказание в виде штрафа, а также выдворение из России. Их трое несовершеннолетних детей также будут выдворены вместе с родителями.

    Как уточнил источник в правоохранительных органах, выдворяемая семья – уроженцы Азербайджана.

    Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

    Коментарии (59)
    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 20:23
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    СМИ сообщили о возвращении Пугачевой в Россию
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Народная артистка Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

    Источник канала сообщил, что артистка «въехала в страну сегодня вечером через погранпереход в Псковской области», сообщает Ura.ru.

    Отмечается также, что она была одна, супруг Максим Галкин (внесен в России в реестр иноагентов) в Россию не приехал.

    Ранее СМИ сообщили, что после обострения палестино-израильского конфликта певица Алла Пугачева с детьми якобы отправилась на Кипр. Между тем некоторые СМИ со ссылкой на окружение Пугачевой сообщали, что певица не появлялась на Кипре, но и в Израиле ее тоже нет. Местонахождение звезды засекречено. По некоторым данным, она могла уехать в США, где живет ее дочь Кристина Орбакайте.

    Коментарии (61)
    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

    Коментарии (34)
    3 ноября 2023, 08:35
    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды

    «Коммерсант»: В Азербайджане задержан главарь избивавшей людей в Петербурге банды

    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Азербайджане задержали объявленного в международный розыск главу банды, избивавшей прохожих в Петербурге, Турала Мамедова, пишут СМИ со ссылкой на главу азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагифа Мамишева.

    По его словам, в данный момент Мамедова арестовали, он находится в полиции, передает «Коммерсант».

    Мамишев рассказал, что после прохождения определенной процедуры главу банды «выдадут России».

    «Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть, и он одобрен», – подчеркнул он.

    Напомним, группа людей нападала на прохожих в Петербурге и провоцировала драки в общественных местах. Все происходящее снималось на видео.

    Коментарии (26)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 12:23
    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада

    Депутат Рады Гетманцев рассказал о плане Б на случай прекращения помощи Запада

    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

    Как заявил он в эфире телеканала «Рада» на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план, безусловно есть план Б, но не нужно ставить вопрос таким образом, что нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если Украина не получит помощь, потому что есть уверенность в том, что помощь будет, передает ТАСС.

    Гетманцев добавил, что, возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля денег или в другом объеме, «но точно она будет». Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная на финансовом фронте», так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

    «В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, но из гарантированных сумм мы имеем лишь 15 млрд – это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», – добавил депутат.

    По его словам, Украина не имеет гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год, а без этой поддержки будет очень трудно.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

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    2 ноября 2023, 17:07
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    Дочь впервые за долгое время рассказала о состоянии Анастасии Заворотнюк
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в соцсетях впервые за долгое время рассказала о состоянии артистки.

    Отвечая на вопрос о том, как себя чувствует актриса, Анна ответила, что Заворотнюк «болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди», сообщает Life.

    Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимации с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

    Коментарии (7)
    3 ноября 2023, 09:42
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву

    «Московский комсомолец»: Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова

    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова.

    Видео разместил «Московский комсомолец». Пугачеву, по информации газеты, встретили на перроне двое помощников, из вагона поезда она вышла одной из последних, чтобы остаться незамеченной.

    Отмечается, что пока певица шла по перрону, ни один человек не обратил на нее внимания. Затем Пугачева села в черный автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и уехала.

    Также в Telegram-каналах появилось видео из замка в подмосковной деревне Грязь, на территорию которого въехал черный автомобиль.

    Информация о возвращении Пугачевой в Россию появилась ранее в пятницу. Певица, как сообщалось, приехала без мужа и детей.

    Коментарии (66)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (17)
    2 ноября 2023, 19:57
    СМИ назвали владельца призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала

    РЕН-ТВ: Установлен владелец призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала

    СМИ назвали владельца призывавшего к беспорядкам в Дагестане Telegram-канала
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хозяином призывавшего к беспорядкам в аэропорту Махачкалы Telegram-канала «Утро Дагестана» оказался уроженец этого города, живший на Украине и переехавший в Турцию Абакар Абакаров, утверждают СМИ.

    Абакаров в России занимался бизнесом, политикой и общественной деятельностью, в 2016 году он переехал на Украину и поселился в Одессе, сообщили источники РЕН-ТВ.

    Там он вместе с членами запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» организовал «Исламскую школу», после начала СВО он переехал в Турцию.

    Абакаров поселился в Стамбуле, он начал работать в занимающейся недвижимостью компании Hillmen Еstate. В марте 2023 года он создал Telegram-канал «Утро Дагестана», который вырос в медиасеть. Эта структура выполняла приказы украинского ЦИПсО, утверждают источники телеканала.

    Всего в сеть входят 17 относительно крупных (от 500 до 20 тыс. подписчиков) каналов, ориентированных на мусульман Кавказа, указал один из собеседников.

    Напомним, Telegram-канал «Утро Дагестана» был заблокирован основателем мессенджера Павлом Дуровым из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги. По его словам, «памятку» писал точно не Telegram-канал «Утро Дагестана».

    Коментарии (10)
    2 ноября 2023, 18:36
    В Иране предложили странам ШОС подписать пакт о ненападении
    В Иране предложили странам ШОС подписать пакт о ненападении
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави предложил заключить между государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), пакт о ненападении.

    Сафави в ходе визита в Китай предложил заключить договор о ненападении между странами ШОС, «чтобы совместная безопасность и прочный мир были реализованы в первую очередь среди стран-членов» организации, пишет Mehr, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить устойчивость стран ШОС к глобальным вызовам.

    Коментарии (29)
    3 ноября 2023, 09:28
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века

    Вице-премьер Оверчук: Отказ Европы от российских энергоносителей станет крупнейшей загадкой XXI века

    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самой большой загадкой XXI века останется вопросом о том, почему Европа решила отказаться от своего главного конкурентного преимущества – надежного доступа к российским энергоносителям, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.

    Оверчук, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме, заявил, что введенные против России ограничительные меры стали мощным толчком для развития экономики страны, передает ТАСС.

    Вице-премьер отметил, что совместно со странами ЕАЭС, торговля с которыми на 90% ведется в национальных валютах, Россия обеспечивает продовольственную, энергетическую и технологическую безопасность.

    Россия, как подчеркнул Оверчук, стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям. Нашу страну уже не интересует, одной санкцией меньше или одной санкцией больше, сказал он, добавив, что при этом запреты на поставки в Россию вязальных спиц и иголок не могут не привлекать внимание.

    «В условиях санкций наша экономика не просто научилась выживать, не просто научилась жить, она научилась развиваться», – подчеркнул он.

    При этом Оверчук выразил надежду, что «где-то в Европе еще есть остатки здравого смысла». «Но, право, грустно присутствовать при закате великой цивилизации, к которой, как казалось, мы тоже имели отношение», – добавил он.

    Президент Владимир Путин ранее заявлял, что европейцы сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, в результате чего экономика ЕС находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта 2023 года и вовсе оказалось в отрицательной зоне.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 21:48
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    Разработку чеченской боевой «Джихад-машины» поручили МГТУ имени Баумана
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов сообщил о подписании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным техническим университетом (МГТУ) имени Н.Э. Баумана по созданию боевой «Джихад-машины».

    По словам Хакимова, МГТУ им. Баумана займется разработкой конструкторской документации, передает ТАСС. «В дальнейшем мы у себя в республике будем ее масштабировать», – сказал министр.

    По его словам, это будет «легкая маневренная боевая машина для нужд СВО, так называемая Джихад-машина.

    В январе в Чечне решили запустить производство легкого военного автомобиля «Джихад-машина».

    Коментарии (12)
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