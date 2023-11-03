Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.5 комментариев
Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов
КП: Уехавший из России актер-иноагент Смольянинов зарабатывает пением в переходах
Уехавший из России актер-иноагент Артур Смольянинов*, живущий в Риге, рассказал, что зарабатывает на жизнь пением в переходах, сообщили СМИ.
Как передает КП, Смольянинов рассказал, что решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой играет в переходах.
Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он сам. Поскольку приглашать никому не известную группу дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам экс-актера, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене.
Ранее российский актер Артур Смольянинов* (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович были внесены в список террористов и экстремистов.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом