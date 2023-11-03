Стало известно, чем зарабатывает уехавший из России актер Смольянинов

КП: Уехавший из России актер-иноагент Смольянинов зарабатывает пением в переходах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает КП, Смольянинов рассказал, что решил сменить амплуа. Артур создал музыкальную группу под названием cheLovek, вместе с которой играет в переходах.

Творческий коллектив актер сколотил из таких же эмигрантов, как и он сам. Поскольку приглашать никому не известную группу дать концерт никто не спешит, Смольянинов и его приятели уже год играют в Латвии в переходах. По словам экс-актера, в декабре группа даст свой первый концерт на большой сцене.

Ранее российский актер Артур Смольянинов* (иноагент) и бывший советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович были внесены в список террористов и экстремистов.