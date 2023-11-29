Суд взыскал с Rutube компенсацию по иску вдовы Окуджавы

Tекст: Вера Басилая

Юрист пояснила, что Арцимович как наследник является обладателем исключительных прав на музыкальное произведение барда и не давала разрешения на использование этой песни в передаче «Три аккорда», поэтому обратилась в суд, передает ТАСС.

В исковом заявлении вдова поэта и композитора потребовала запретить Rutube транслировать запись передачи «Три аккорда» с исполнением «Молитвы» и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на общую сумму более 160 тыс. рублей, которое суд удовлетворил частично.

Ранее в начале сентября суд взыскал с ООО «Руформ» 400 тыс. рублей по двум искам Арцимович, которые та подала из-за записи «Трех аккордов» с исполнением песен Окуджавы.