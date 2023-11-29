Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.0 комментариев
Суд взыскал с Rutube компенсацию по иску вдовы Окуджавы
Мосгорсуд взыскал с ООО «Руформ» (учредитель Rutube) 180 тыс. рублей по иску вдовы барда Булата Окуджавы Ольги Арцимович из-за размещенной записи телепередачи «Три аккорда» с песней поэта «Молитва Франсуа Вийона» в исполнении Сергея Маховикова, сообщила юрист Валерия Рытвина.
Юрист пояснила, что Арцимович как наследник является обладателем исключительных прав на музыкальное произведение барда и не давала разрешения на использование этой песни в передаче «Три аккорда», поэтому обратилась в суд, передает ТАСС.
В исковом заявлении вдова поэта и композитора потребовала запретить Rutube транслировать запись передачи «Три аккорда» с исполнением «Молитвы» и выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на общую сумму более 160 тыс. рублей, которое суд удовлетворил частично.
Ранее в начале сентября суд взыскал с ООО «Руформ» 400 тыс. рублей по двум искам Арцимович, которые та подала из-за записи «Трех аккордов» с исполнением песен Окуджавы.