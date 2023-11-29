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Тбилиси посоветовал Киеву не перекладывать вину за неудачи на Запад
Киеву не следует перекладывать вину за неудачи на Запад, каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно в случае принятия решения прекратить военные действия или продолжать их, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Так Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Украина находится в стратегическом тупике», Запад ее «кинул», а также что «часть Запада готова платить кровью украинцев и их землями, чтобы Россия не проиграла и не подчинилась Китаю».
По словам главы правящей партии Грузии, в последнее время действующие и отставные чины Украины критикуют Запад, а ведь «каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно принимая решение прекратить военные действия или продолжать их».
«Не вдаваясь глубоко в вопрос, скажу, что думаю, что перекладывать вину на Запад неправильно. Но это дело высоких лиц на Украине и на Западе», – сказал Ираклий Кобахидзе.
Ранее власти Грузии назвали призывающих ввести санкций против России «сумасшедшими».