Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Власти Грузии назвали призывающих ввести санкций против России «сумасшедшими»
Власти Грузии изначально отказались рассматривать любые внешнеполитические инициативы оппозиции, включая введение прямых санкций против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы не сумасшедшие, – заявил глава парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. – Грузии грозит в этом случае падение экономики на 10%. Против своих граждан мы не будем обманываться и вводить санкции».
Поэтому, по его словам, любые инициативы оппозиции по внешнему курсу, включая введение антироссийских санкций, «не будут поддержаны».
При этом Мамука Мдинарадзе напомнил, что Грузия участвует в международных санкциях против России и не позволяет использовать себя для их обхода.
Накануне бюро парламента Грузии отказалось выносить на рассмотрение законодателей предложенный оппозиционной партией «Лело» пакет мер против России и граждан России в Грузии.