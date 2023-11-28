Власти Грузии назвали призывающих ввести санкций против России «сумасшедшими»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы не сумасшедшие, – заявил глава парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. – Грузии грозит в этом случае падение экономики на 10%. Против своих граждан мы не будем обманываться и вводить санкции».

Поэтому, по его словам, любые инициативы оппозиции по внешнему курсу, включая введение антироссийских санкций, «не будут поддержаны».

При этом Мамука Мдинарадзе напомнил, что Грузия участвует в международных санкциях против России и не позволяет использовать себя для их обхода.

Накануне бюро парламента Грузии отказалось выносить на рассмотрение законодателей предложенный оппозиционной партией «Лело» пакет мер против России и граждан России в Грузии.