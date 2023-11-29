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Рособрнадзор исключил возможность перевода ЕГЭ в онлайн в ближайшее время
Рособрнадзор исключил возможность перевода ЕГЭ в онлайн в ближайшие 5-10 лет
Перевод единого государственного экзамена (ЕГЭ) в онлайн-формат в ближайшие пять-десять лет не планируется и не обсуждается, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Как сказал Музаев, отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи со школьниками, их родителями и учителями на Международной выставке-форуме «Россия», в обозримом горизонте в пять-десять лет «мы в эту технологию не перейдем», пока «даже не заглядываем», передает ТАСС.
Ранее замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил о планах перевода на отечественное программное обеспечение (ПО) всех систем, связанных с проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ).