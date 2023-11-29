Медведев предсказал встречу «жовто-блакитных» пауков в банке с «тапком»

Tекст: Ольга Никитина

Опыты над насекомыми в сравнении, которое сделал Медведев в своем Telegram-канале, проводят «энтомологи-американцы», для которых стало «национальной забавой» посадить разных пауков в банку и «с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга».

Очередь, по его словам, сейчас дошла и до «жовто-блакитных тварей», которых хозяева разместили в стеклянном сосуде и постепенно лишают корма. «Теперь эти мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных», – отметил Медведев, предсказав, что выживет тот, кто «наглее, сильнее и толще» и кто «сожрал больше своих конкурентов и украл больше корма».

«Самый главный паук-лицедей», по словам зампреда Совбеза России, разжиреет на крови и телах своих соплеменников, но когда с ним наиграется старший энтомолог, он «все равно будет безжалостно раздавлен тапком».

«Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дергающимися ножками безжалостно смоют в унитаз. Sic transit gloria mundi (с лат. «Так проходит мирская слава» – прим. ВЗГЛЯД)…» – заключил Медведев.

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