Путин: Битва России за суверенитет носит национально-освободительный характер

Tекст: Вера Басилая

«Наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, Русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою «исключительность», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

«Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира, – отметил глава государства. – Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона – мы видим это, все сейчас это видят – дряхлеет. Она пошла, что называется, вразнос и просто опасна для окружающих. Это уже понятно всему мировому большинству. Но повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства. И хочу подчеркнуть: без суверенной, сильной России никакой прочный, стабильный миропорядок невозможен».

Президент отметил, что сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма: «Они направлены не только против русского, но против всех народов России – татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но повторю – против всех народов России это направлено».





Ранее Путин по видеосвязи начал выступление на Всемирном русском народном соборе.