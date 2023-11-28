Послы трех стран вызваны в МИД Азербайджана из-за незаконных финансовых операций

Tекст: Валерия Городецкая

В Баку считают, что организации, зарегистрированные в этих странах, в нарушение правил предоставления грантов незаконно переводили деньги на территорию Азербайджана и осуществляли незаконный вклад в деятельность новостного портала AbzasMedia, передает РИА «Новости».

В азербаджанском МИД добавили, что в эту деятельность также были вовлечены посольства указанных государств.

«Азербайджанская сторона решительно осуждает эту деятельность, противоречащую законодательству нашей страны и направленную на вмешательство во внутренние дела страны, и доводит до сведения, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством», – отметили в МИД Азербайджана.

По закону, грантовые договоры в Азербайджане подлежат госрегистрации, а финансирование проектов, не прошедших регистрацию, является серьезным нарушением. Не допускается финансирование объектов местных СМИ иностранными физическими или юридическими лицами, а также зарубежными госструктурами.