Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.11 комментариев
Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов
Норвегия в 2022 году заработала на поставках газа на фоне конфликта на Украине 31,3 млрд долларов
Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа, подсчитали норвежские ученые.
«Это безумно огромная цифра. Отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – приводит ТАСС слова лидера Партии «зеленых» Арильда Хермстада, который назвал Норвегию «военным спекулянтом».
По данным ТАСС, доход Норвегии от поставок газа в 2022 году в размере 334 млрд крон (31,3 млрд долларов) посчитали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.
Рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. При этом в расчетах не учитывался экспорт в Великобританию.