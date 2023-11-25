Киев согласился расширить права нацменьшинств по требованию Совета Европы

Кабмин Украины внес в Раду законопроект о расширении прав нацменьшинств по требованию Совета Европы

Tекст: Антон Антонов

Речь идет об «учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств». В частности, предлагается разрешить органам местного самоуправления использовать языки нацменьшинств в населенных пунктах, где их представители традиционно проживают или составляют значительную часть населения, передает ТАСС.

Также предлагается гарантировать право на использование родного языка нацменьшинств в образовании вместе с украинским, регламентировать право на среднее образование на языках нацменьшинств (исключениями должны стать предметы, которые связаны с изучением украинского языка, литературы и истории). Частным вузам хотят разрешить самим определять язык обучения из числа официальных языков ЕС, если украинский язык будет присутствовать как отдельный предмет. На родных языках нацменьшинств могут разрешить распространять материалы предвыборной агитации.

Однако в проект закона также включены пункты, касающиеся особенностей использования в сфере аудиовизуальных медиа официального языка страны, признанной Верховной радой «государством-агрессором».

Напомним, председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в стране нет места для русского национального меньшинства. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине «нет русскоязычного меньшинства».