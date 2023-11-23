Начался прием заявок от юных соискателей награды Знание.Премия

Начался прием заявок от юных просветителей на награду Знание.Премия

По традиции в состав почетного жюри премии вошли выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Заседание почетного жюри открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил стремительный рост престижа просветительской деятельности и статуса просветителя в обществе: «Опрос общественного мнения в октябре этого года показал, что 31% жителей России считают почётным и престижным участие в просветительской деятельности. Еще полгода назад этот показатель составлял 26%».

Кириенко рассказал о новой номинации «Иностранный просветитель года», на которую продолжается прием заявок: «Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность», – отметил Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На звание лучшего иностранного просветителя уже претендуют соискатели из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Прием заявок на специальную номинацию продлится до 27 ноября. Позднее члены почетного жюри дистанционно оценят видеовизитки участников шорт-листа номинации, который будет сформирован до конца декабря 2022 года.

Кириенко также анонсировал новую номинацию Знание.Премия «Юный просветитель года» – за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей от 12 до 17 лет. Сбор заявок стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года. Он также поблагодарил членов почетного жюри премии за участие в оценке номинантов.

В очной защите просветительской деятельности перед членами почетного жюри участвовали номинанты, вошедшие в шорт-лист Знание.Премия: 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России, а также 6 компаний. Номинанты были отобраны Экспертным советом Знание.Премия, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях. Всего в этом году на премию было подано более 13 тыс. заявок из всех 89 регионов России, а конкурс на место в шорт-листе составил порядка 150 человек на место.

30 ноября стартует народное голосование в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей», в котором смогут принять участие жители всех субъектов РФ. Как и год назад, голосование пройдет с помощью мини-приложения в социальной сети ВКонтакте. Также голосованием среди детей и подростков будет определен победитель в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор первых», инициированной Движением Первых. Имена лауреатов Знание.Премия – 2023 будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды, которая состоится в феврале 2024 года.