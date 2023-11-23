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Начался прием заявок от юных соискателей награды Знание.Премия
Начался прием заявок от юных просветителей на награду Знание.Премия
Члены почетного жюри просветительской награды Знание.Премия провели очное заседание, чтобы выбрать лучших просветителей, проекты и компанию года. В этом году защита номинантов прошла в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
По традиции в состав почетного жюри премии вошли выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, бизнеса и спорта. Заседание почетного жюри открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил стремительный рост престижа просветительской деятельности и статуса просветителя в обществе: «Опрос общественного мнения в октябре этого года показал, что 31% жителей России считают почётным и престижным участие в просветительской деятельности. Еще полгода назад этот показатель составлял 26%».
Кириенко рассказал о новой номинации «Иностранный просветитель года», на которую продолжается прием заявок: «Сегодня в этой номинации представлены заявки из более чем 30 стран. Это просветители, которые рассказывают в своих странах о российской истории, российской культуре, о современной России. В условиях попыток изолировать нашу страну это требует не только профессионализма, но, если честно, иногда и мужества. Тем не менее тысячи людей в разных странах мира ведут эту благородную деятельность», – отметил Кириенко, его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На звание лучшего иностранного просветителя уже претендуют соискатели из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки, а также США. Прием заявок на специальную номинацию продлится до 27 ноября. Позднее члены почетного жюри дистанционно оценят видеовизитки участников шорт-листа номинации, который будет сформирован до конца декабря 2022 года.
Кириенко также анонсировал новую номинацию Знание.Премия «Юный просветитель года» – за особые заслуги в сфере просвещения для соискателей от 12 до 17 лет. Сбор заявок стартовал 23 ноября и продолжится до 12 января 2024 года. Он также поблагодарил членов почетного жюри премии за участие в оценке номинантов.
В очной защите просветительской деятельности перед членами почетного жюри участвовали номинанты, вошедшие в шорт-лист Знание.Премия: 45 просветителей и 37 проектов из 24 регионов России, а также 6 компаний. Номинанты были отобраны Экспертным советом Знание.Премия, в состав которого вошли более 100 авторитетных специалистов, в том числе государственные деятели, ректоры вузов, дипломаты, руководители молодежных и общественных организаций, представители корпораций, руководители компаний и другие профессионалы в самых разных областях. Всего в этом году на премию было подано более 13 тыс. заявок из всех 89 регионов России, а конкурс на место в шорт-листе составил порядка 150 человек на место.
30 ноября стартует народное голосование в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей», в котором смогут принять участие жители всех субъектов РФ. Как и год назад, голосование пройдет с помощью мини-приложения в социальной сети ВКонтакте. Также голосованием среди детей и подростков будет определен победитель в номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей и подростков «Выбор первых», инициированной Движением Первых. Имена лауреатов Знание.Премия – 2023 будут объявлены на торжественной церемонии вручения просветительской награды, которая состоится в феврале 2024 года.