Песков: Давление со стороны США на Россию и Китай абсолютно бесполезно

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля в этой связи отметил близость позиций Москвы и Пекина, передает ТАСС.

Песков напомнил слова главы Российского государства Владимира Путина о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию, на Россию не следует давить. Отказывались, как напомнил Песков, «другие», на них и следует давить.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Москва и Пекин готовы прилагать усилия для углубления двусторонних отношений.

Также Песков не согласился с высказываниями о том, что Россия якобы представляет «угрозу» для Европы. По его словам, дело обстоит ровно наоборот – Европа, являясь фактически подконтрольным Вашингтону континентом, представляет угрозу для России. Европейские страны являются членами НАТО, а этот военный блок двигается к российским границам, добавил Песков.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе». По его словам, все армии готовятся к возможности «конфликта высокой интенсивности в Европе».

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он отмечал также, что в европейском обществе все больше растет понимание происходящих событий.