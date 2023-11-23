«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?22 комментария
Песков назвал давление США на Россию и Китай абсолютно бесполезным
Песков: Давление со стороны США на Россию и Китай абсолютно бесполезно
Давление с американской стороны на Россию и Китай является абсолютно бесполезным, Москва и Пекин твердо стоят на своих позициях и на своем пути, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в этой связи отметил близость позиций Москвы и Пекина, передает ТАСС.
Песков напомнил слова главы Российского государства Владимира Путина о том, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по украинскому урегулированию, на Россию не следует давить. Отказывались, как напомнил Песков, «другие», на них и следует давить.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным заявил, что Москва и Пекин готовы прилагать усилия для углубления двусторонних отношений.
Также Песков не согласился с высказываниями о том, что Россия якобы представляет «угрозу» для Европы. По его словам, дело обстоит ровно наоборот – Европа, являясь фактически подконтрольным Вашингтону континентом, представляет угрозу для России. Европейские страны являются членами НАТО, а этот военный блок двигается к российским границам, добавил Песков.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе». По его словам, все армии готовятся к возможности «конфликта высокой интенсивности в Европе».
Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он отмечал также, что в европейском обществе все больше растет понимание происходящих событий.