На выставке «Россия» запустили обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие прошло в открытом в этот же день Доме молодежи – одном из павильонов Международной выставки-форума «Россия», посвященном достижениям и возможностям молодых людей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Праздничное мероприятие прошло в формате интерактивного шоу: более 300 представителей молодёжи и более 50 почетных гостей из различных сфер стали пассажирами рейса «Дом молодежи» – «Город молодежи мира». Объявление о «посадке на борт» прозвучало в том числе на иностранных языках, поскольку фестиваль объединит участников со всего мира — заявки подали уже более 250 тысяч человек из 183 стран.

Гостей Дома молодежи поприветствовал президент России Владимир Путин: «Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем её природным, культурным, национальным многообразием, с её главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины. Мы хотим, чтобы наши гости увидели, что Россия — это, действительно, страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты. Молодые люди, а именно им предстоит определять будущее, уважают личную свободу, право на собственное мнение, и вместе с тем им гораздо проще понять друг друга, ведь для них важно то, что объединяет, а не разъединяет людей. Таких же принципов признания самобытности и национальных интересов разных государств придерживается и Россия».

На мероприятии также выступила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. «Я думаю, нам есть что показать, есть что предъявить, даже с того короткого периода, который прошел между 2017 и 2024. Очень важно, что за этот период в России образовалось потрясающее молодежное движение, движение неравнодушных людей, движение людей, которые помогают и приходят на помощь друг другу. И подтверждением тому – все наши молодежные проекты и наша главная флагманская акция #МЫВМЕСТЕ. Благодаря этой акции всё большее количество людей в нашей стране и в мире объединяются вокруг России», – сказала она.

100 дней до фестиваля отметили по всей стране: на площадке Дома молодежи был запущен флешмоб «Мечтаю! Люблю! Благодарю!», в рамках которого молодые жители регионов страны жестами изобразили молодежные ценностные манифесты.

В Челябинске, Салехарде, Екатеринбурге, Ярославле, Владивосток, Санкт-Петербурге, Луганске, Севастополе, Красноярске, Нижнем Новгороде, Туле, Белгороде, которые вошли в региональную программу фестиваля, были также организованы мероприятия в поддержку обратного отсчета до ВФМ-2024.

Кроме того, в городах по всей России на несколько часов была изменена подсветка известных объектов на фирменные цвета логотипа ВФМ-2024 – желтый, зеленый, розовый. К акции присоединились Москва, Волгоград, Калининград, Сочи, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток, Саранск, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Тула, Ярославль, Салехард, Липецк и Донецк.